EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den tarih bilgisi
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) için sonuçlara odaklanan öğretmenler, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'den alınan bilgilere göre EKYS sonuçları için bazı bilgiler
EKYS sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından gerçekleştirilen müdür ve müdür yardımcılığı sınavı, 21 Nisan tarihinde tamamlanmıştı. Peki, EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
2019-MEB-EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019-MEB-EKYS, 50 il merkezinde ve 57 sınav merkezinde uygulandı ve sınava toplam 56 bin 381 aday başvuru yaptı. ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçlarının 16 Mayıs 2019'da açıklanması planlanıyor.
Adaylar sınav sonuçları www.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.
Konuyla ilgili gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle