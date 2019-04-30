EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) ilk kez 21 Nisan tarihinde gerçekleşti. Öğrenci Seçme ve yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı takvimde 2019 EKYS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, binlerce adayların merakla beklediği EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, EKYS sınav takvimi ve sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için Öğrenci Seçme ve yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl ilk kez 21 Nisan tarihinde düzenlenen EKYS'de heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınavına 56 bin adayın girdiği 2019-MEB-EKYS'de gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM, yayınladığı takvimde EKYS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte, 2019-MEB-EKYS sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili merak edilenler.
2019-MEB-EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019-MEB-EKYS, 50 il merkezinde ve 57 sınav merkezinde uygulandı ve sınava toplam 56 bin 381 aday başvuru yaptı. ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçlarının 16 Mayıs 2019'da açıklanması planlanıyor.
Adaylar sınav sonuçları www.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.
Konuyla ilgili gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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