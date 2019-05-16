Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı
Müdür yardımcılığı için bu sene gerçekleştirilen Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 21 Nisan 2019 tarihinde uygulanan EKYS değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyuran ÖSYM, soruları erişime açtı. Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. İşte, EKYS sonuçlarına ilişkin bilgiler...
EKYS sonuçları ile müdür yardımcılığı statüsü için değerlendirmeye girip girmediklerini merak eden eğitimciler, EKYS sonuçları ile durumlarını gözden geçirebilecek. EKYS sonuçları sonrasında cevap kağıdını da erişime açan ÖSYM, 26 Mayıs tarihine kadar cevaplarını görüntüleyebilecek. İşte, EKYS sonuçları ve cevap kağıtları hakkında detaylı bilgiler
Müdür yardımcılığı için gerçekleştirilen Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonrası gözler sonuçlara çevrilmişti. Eğitim kurumlarına yönetici olarak başlamak isteyenlerin katıldığı ve neticesine odaklandığı EKYS sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldı.
EKYS sonuçları, ÖSYM'nin takviminde açıklanan tarih olan 16 Mayıs tarihinde erişime açıldı. Normalde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, bu yıl ilk kez ÖSYM bünyesinde yapılan EKYS, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından sonuçları ile ÖSYM'nin internet sitesinde yer aldı. İşte, EKYS sonuçları hakkında detaylı bilgiler
"21 Nisan 2019 tarihinde uygulanan 2019 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2019-MEB-EKYS)değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
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Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan, bir test uygulandı. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şu şekilde oldu:
a) Genel yetenek ve genel kültür %35
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi %10
c) Değerler eğitimi %5
ç) Eğitim ve öğretimde etik %5
d) Eğitim bilimleri %35
e) Mevzuat %10
CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI
21 Nisan 2019 tarihinde uygulanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 16 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
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