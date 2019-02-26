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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.02.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

EKYS sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak?

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EKYS sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ÖSYM Başkanlığınca ilk kez düzenlenecek, Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (EKYS) ne zaman yapılacağı söz konusu sınava katılım sağlamayı planlayan öğretmenler tarafından araştırılıyor. Peki, EKYS sınavı ne zaman?

MEB'in internet sitesinde, Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) duyurusu yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS)" olarak belirlenmişti. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

MEB'e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ÖSYM Başkanlığınca ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı" 21 Nisan'da yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Sınava başvuracak adayların, Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapmaları gerekecek. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.

Müdür ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler için yazılı sınav için ilgili yönetmelikte, "Adaylık dahil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak." hükmü bulunuyor.

Yazılı sınava katılmak üzere, yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile müdürlüğe görevlendirilmek isteyen müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları başvuruda bulunabilecek.

Halen yönetici olarak görev yapanlardan isteyenler de yazılı sınav puanını, geçerlik süresi içinde kullanmak üzere başvuruda bulunabilecek. Başvuru koşullarını taşımayan adaylardan sınava alınanlar, sınava girmiş olsalar dahi sözlü sınava çağrılmayacak, görevlendirmeleri yapılmayacak, görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını, 28 Şubat-11 Mart tarihlerinde bir başvuru merkezinden veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü ise 21 Mart olarak belirlendi.

Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacak. Adaylar, 180 lira sınav ücreti yatıracak.

Başvuru merkezleri listesi, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacak.

Engeli veya sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek kaydıyla engeli veya sağlık durumlarına uygun olarak engelli salonunda sınava alınacak.

SINAV KONULARI NELER?

Sınav, 21 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şöyle belirlendi:

"Genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10."

Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacak.

 

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