EKYS (Müdür Yardımcılığı Sınavı) örnek soruları yayımlandı – İşte başvuru kılavuzu ve konu dağılımı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez düzenlenecek ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS)’ başvuru kılavuzu ardından örnek konular da yayımlandı. İşte, EKYS başvuru kılavuzu ve örnek sorular
Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından ilk kez düzenlenecek ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.
EKYS yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şöyle belirlendi: "Genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10."
Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak.
EKYS ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYIN
EKYS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
EKYS’YE KİMLER BAŞVURABİLİR?
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan 2019-MEB-EKYS kılavuzuna göre, MEB'e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenecek sınava başvuranların, Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olması gerekiyor.
Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecek.
Adaylar başvurularını, 28 Şubat-11 Mart'ta bir başvuru merkezinden veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak. Başvurular, sınav ücreti yatırılarak tamamlanacak.
Geç başvuru günü ise 21 Mart olarak belirlendi.
SINAV TARİHİ
Sınav, 21 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve soruları cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Adaylar, 180 lira sınav ücreti yatıracak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle