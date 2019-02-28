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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
28.02.2019 - 10:14, Son Güncelleme:/

EKYS (Müdür Yardımcılığı Sınavı) örnek soruları yayımlandı – İşte başvuru kılavuzu ve konu dağılımı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca ilk kez düzenlenecek ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS)’ başvuru kılavuzu ardından örnek konular da yayımlandı. İşte, EKYS başvuru kılavuzu ve örnek sorular

EKYS (Müdür Yardımcılığı Sınavı) örnek soruları yayımlandı – İşte başvuru kılavuzu ve konu dağılımı
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Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından ilk kez düzenlenecek ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

EKYS yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şöyle belirlendi: "Genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10."

Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak.

EKYS ÖRNEK SORULAR İÇİN TIKLAYIN
EKYS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

EKYS’YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan 2019-MEB-EKYS kılavuzuna göre, MEB'e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenecek sınava başvuranların, Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olması gerekiyor.

Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecek.

Adaylar başvurularını, 28 Şubat-11 Mart'ta bir başvuru merkezinden veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak. Başvurular, sınav ücreti yatırılarak tamamlanacak.

Geç başvuru günü ise 21 Mart olarak belirlendi.

SINAV TARİHİ

Sınav, 21 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve soruları cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Adaylar, 180 lira sınav ücreti yatıracak.

 

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