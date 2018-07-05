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    Ekvatoral iklim nedir, ekvatoral iklimin özellikleri neler?

    Hürriyet Haber
    05.07.2018 - 11:40 | Son Güncelleme:

    Bilgi yarışmalarında sık sık geçen ekvatoral iklimin anlamı ve özellikleri merak ediliyor. Bitki örtüsü gür orman olan Ekvatoral iklim, Dünya’da Okyanus Adaları'nda, Amazon Havzası'nda ve Kongo Havzası'nda görülüyor. Peki, ekvatoral iklim tam olarak nedir, ekvatoral iklimin özellikleri neler?

    Tropikal yağmur ormanı iklimi olarak da bilinen ekvatoral iklimin temel özelliği her mevsim yağışlı olmasıdır. Ekvatarol iklimin görüldüğü yerler; Kamerun, Kenya, Komorlar Birliği, Madagaskar, Uganda, Belize, Kosta Rika, Domonik Cumhuriyeti, Guatemala, Honduras, Jamaika, Nikaragua, Panama, ABD, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Fransız Guyanası, Guyana, Surinam, Venezuela, Endonezya, Brunei, Japonya, Malezya, Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Tayland, Avustralya, Papua Yeni Gine, Fiji, Samoa, Solomon Adaları ve Vanuatu ülkeleridir. Ekvatoral iklim,  Kuzey Yarım Küre’de, 36-42 derece kuzey enlemleriyle 26-45 derece doğu boylamlarında arasında yer alan ülkemizde görülmez. İşte, ekvatoral iklimin diğer özellikleri!

    • Ekvator'un ikilim tarafında 10 ° enlemleri arasında, Okyanus Adaları'nda, Amazon Havzası'nda ve Kongo Havzası'nda görülür.
    • Yıllık sıcaklık ortalaması 25-30 °C civarındadır.
    • Yıllık sıcaklık farkı çok azdır.
    • Yıllık ortalama yağış 2.000 mm üstündedir.
    • Buradaki insanlar kapalı tenlidir.
    • Bitki örtüsü gür ormanlardır.
    • Yağışlar genellikle Konveksiyonel kökenlidir.
    • Her mevsimi yağışlı olduğu için bu bölgenin akarsu rejimleri düzenlidir.
    • Genelde evler kütük veya odundandır.
    • Genelde tropikal meyveler,yağlı kamış,patates,pirinç ve lahana yetiştirilir.
    • Endonezya ve Malezya Amazon ve Kongo Havzası ayrıca Gine Körfezi'nde etkilidir
    .• Güneş ışınları, yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla geldiğinden yıllık sıcaklık farkı azdır.• En Sıcak Ay Ortalaması 40 °C
    • En Soğuk Ay Ortalaması 17 °C
    • Yazın Sıcaklık 38-40 °C

    Etiketler: Ekvatoral iklim nedir , Ekvatoral iklim özellikleri , son dakika , haberler
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