Ekvatoral İklim Nedir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Gündem
23.07.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

Ekvatoral İklim Nedir?

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Ekvatoral İklim Nedir?

Dünya üzerinde bilinen sekiz iklimden biri olan ekvatoral iklim sıcak iklim kuşakları arasında yer alır. Bitki örtüsü gür orman olan Ekvatoral iklim Okyanus Adaları'nda, Amazon Havzası'nda ve Kongo Havzası'nda görülmektedir. Ekvatoral iklim nedir, nerelerde görülür ve özellikleri nelerdir..

Ekvatoral iklim, tropikal bir iklim tipidir. Tropikal yağmur ormanı iklimi olarak da bilinen ekvatoral iklim, ekvator çizgisi boyunca uzanan ülkelerde görülür. Ekvatarol iklimin görüldüğü yerler; Kamerun, Kenya, Komorlar Birliği, Madagaskar, Uganda, Belize, Kosta Rika, Domonik Cumhuriyeti, Guatemala, Honduras, Jamaika, Nikaragua, Panama, ABD, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador , Fransız Guyanası, Guyana, Surinam, Venezuela, Endonezya, Brunei , Japonya, Malezya, Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Tayland , Avustralya, Papua Yeni Gine, Fiji, Samoa, Solomon Adaları ve Vanuatu ülkeleridir. Ekvatoral iklim ,  Kuzey Yarım Küre’de, 36-42 derece kuzey enlemleriyle 26-45 derece doğu boylamlarında arasında yer alan ülkemizde görülmez.  Ekvatoral iklimin diğer özellikleri!

-Her mevsim yağışlıdır.

-Yıllık sıcaklık ortalaması 25-30 °C civarındadır.

-Yıllık sıcaklık farkı çok azdır.

-Yıllık ortalama yağış 2.000 mm üstündedir.

-Buradaki insanlar kapalı tenlidir.

-Bitki örtüsü gür ormanlardır.

-Yağışlar genellikle Konveksiyonel kökenlidir.

-Her mevsimi yağışlı olduğu için bu bölgenin akarsu rejimleri düzenlidir.

-Genelde evler kütük veya odundandır.

-Genelde tropikal meyveler, yağlı kamış, patates, pirinç ve lahana yetiştirilir.

-Endonezya ve Malezya Amazon ve Kongo Havzası ayrıca Gine Körfezi'nde etkilidir.

-Güneş ışınları, yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla geldiğinden yıllık sıcaklık farkı azdır.

-En Sıcak Ay Ortalaması 40 °C

-En Soğuk Ay Ortalaması 17 °C

-Yazın Sıcaklık 38-40 °C

-Kışın İse Sıcaklık 19-17 °C

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