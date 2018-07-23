Ekvatoral İklim Nedir?
Dünya üzerinde bilinen sekiz iklimden biri olan ekvatoral iklim sıcak iklim kuşakları arasında yer alır. Bitki örtüsü gür orman olan Ekvatoral iklim Okyanus Adaları'nda, Amazon Havzası'nda ve Kongo Havzası'nda görülmektedir. Ekvatoral iklim nedir, nerelerde görülür ve özellikleri nelerdir..
Ekvatoral iklim, tropikal bir iklim tipidir. Tropikal yağmur ormanı iklimi olarak da bilinen ekvatoral iklim, ekvator çizgisi boyunca uzanan ülkelerde görülür. Ekvatarol iklimin görüldüğü yerler; Kamerun, Kenya, Komorlar Birliği, Madagaskar, Uganda, Belize, Kosta Rika, Domonik Cumhuriyeti, Guatemala, Honduras, Jamaika, Nikaragua, Panama, ABD, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador , Fransız Guyanası, Guyana, Surinam, Venezuela, Endonezya, Brunei , Japonya, Malezya, Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Tayland , Avustralya, Papua Yeni Gine, Fiji, Samoa, Solomon Adaları ve Vanuatu ülkeleridir. Ekvatoral iklim , Kuzey Yarım Küre’de, 36-42 derece kuzey enlemleriyle 26-45 derece doğu boylamlarında arasında yer alan ülkemizde görülmez. Ekvatoral iklimin diğer özellikleri!
-Her mevsim yağışlıdır.
-Yıllık sıcaklık ortalaması 25-30 °C civarındadır.
-Yıllık sıcaklık farkı çok azdır.
-Yıllık ortalama yağış 2.000 mm üstündedir.
-Buradaki insanlar kapalı tenlidir.
-Bitki örtüsü gür ormanlardır.
-Yağışlar genellikle Konveksiyonel kökenlidir.
-Her mevsimi yağışlı olduğu için bu bölgenin akarsu rejimleri düzenlidir.
-Genelde evler kütük veya odundandır.
-Genelde tropikal meyveler, yağlı kamış, patates, pirinç ve lahana yetiştirilir.
-Endonezya ve Malezya Amazon ve Kongo Havzası ayrıca Gine Körfezi'nde etkilidir.
-Güneş ışınları, yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla geldiğinden yıllık sıcaklık farkı azdır.
-En Sıcak Ay Ortalaması 40 °C
-En Soğuk Ay Ortalaması 17 °C
-Yazın Sıcaklık 38-40 °C
-Kışın İse Sıcaklık 19-17 °C
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