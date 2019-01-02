Eksi 16'da 200 metrelik veda kuyruğu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEksi 16'da 200 metrelik veda kuyruğu...
GeriGündem Eksi 16'da 200 metrelik veda kuyruğu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Deniz BAŞLI/DHA
02.01.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Eksi 16'da 200 metrelik veda kuyruğu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Van'a atanan Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Valiliği önünde toplanan çok sayıda kişi tarafından alkışlarla ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Vali Bilmez'i uğurlamak isteyenler, sıfırın altında 16 dereceye kadar düşen soğukta, yaklaşık 200 metrelik kuyruk oluşturdu.

10
  • Vali Bilmeze eksi 16da 200 metrelik veda kuyruğu
  • Vali Bilmeze eksi 16da 200 metrelik veda kuyruğu
  • Vali Bilmeze eksi 16da 200 metrelik veda kuyruğu
  • Vali Bilmeze eksi 16da 200 metrelik veda kuyruğu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı ile Van'a atanan Vali Mehmet Emin Bilmez ve ailesi için valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, valilik personelinin yanı sıra vali yardımcıları, Ardahan  Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Barış Durgun, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, daire müdürleri ve personelleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy muhtarları ve çok sayıda kişi katıldı. Vali ve eşinin uğurlamak için gelenler yaklaşık 200 metre kuyruk oluşturdu. Termometrelerin sıfırın altında 16 dereceyi gösterdiği Ardahan’da soğuk havaya rağmen büyük bir kalabalıkla karşılaşan Vali Mehmet Emin Bilmez alkışlara uğurlandı.

Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde konuşan Vali Bilmez, "Ardahan’da gönlümüzü bırakarak veda ediyoruz. Kişisel kanaatim Ardahan’dan biraz erken ayrıldım. Ancak bu bir vatan görevi, büyüklerimiz bundan sonraki görevimizi Van’da devam ettirmemizi istediler. Geçen cuma günü kararname çıktı ve bugünde Ardahan’a veda ediyoruz. Biz Ardahan’ı ve Ardahanlılar'ı çok sevdik. Ben bütün Ardahanlılar'dan haklarını helal etmelerini istiyorum. Bütün Ardahanlılar'ın bilmesinin istiyorum. Van’da bir evlerinin olduğunu bilmelerinin ve yolu düşen herkesi bekliyorum. İnşallah bizlerde Ardahan ile olan bağımızı koparmayacağız" dedi.

Vali Mehmet Emin Bilmez ’in eşi Meral Bilmez’i uğurlamaya gelen çok sayıda kadın gözyaşlarına hakim olamadılar. Meral Bilmez gözyaşına boğulan kadınları sarılarak  teselli etmeye çalıştı. Vali Bilmez, kendisini uğurlamaya gelenlerle  tek tek vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Burası Antalya’nın Kaş ilçesi… Büyük şaşkınlık yaşadılar…

Hainlerin yalanı ortaya çıktı! Sadece izlemişler...

İki yıl boyunca tehditle istismar etti! Toplam 100 yıl....

Hamallık yapan 'kumpas mağduru' astsubaya mahkemeden iyi haber