Ekrem Yeter’den ‘beraat’ itirazı

Yeter, hakkında “Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması” gerekçesiyle beraat kararı verilmesi gerektiğini savundu. Yeter, FETÖ üyesi olmadığına delil olarak sosyal medyadaki paylaşımlarını gösterdi. Yeter hakkında FETÖ üyeliği suçundan açılan davada mahkeme, sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından CMK’nın 232/2-e maddesi uyarınca beraat kararı vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Kasım 2019’da sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi talebiyle istinaf başvurusunda bulunmuştu. Yeter’in avukatı da Başsavcılığı’nın itirazından 3 gün sonra istinafa başvurdu. Yeter’in avukatı, CMK 223/2-b (Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması” veya CMK 223/2-c düzenlenen “Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması”) maddelerinden beraat istedi.