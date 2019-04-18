Ekrem İmamoğlu'nun ilk mesai günü
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasına geldi.
İlk mesai gününde belediye binasında açıklama yapan İmamoğlu, şeffaflık adına radikal kararlar alacaklarını söyledi.
İMAMOĞLU, GÜLİZAR BİÇER KARACA'YI HASTANEDE ZİYARET ETTİ
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'ndan yaşanan izdiham sonucu kırılan cam nedeniyle sol kolundan yaralanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'yı hastanede ziyaret etti. Çağlayan'daki özel bir hastanede yaklaşık yarım saat kalan İmamoğlu daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına geçti.
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