Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Zelanda’daki saldırıya kınama

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Beykoz’da sürdüren Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Yenimahalle’deki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Cadde üzerindeki iş yerlerine girerek esnafla sohbet eden İmamoğlu, bölgedeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Semtlerinde İmamoğlu’nu gören çok sayıda vatandaş hatıra fotoğrafı çektirebilmek için sıraya girerken, bu sırada bir vatandaşın cep telefonunu alan İmamoğlu'nun esprili bir dille “Ustası oldum artık. Her telefonla fotoğraf çekebiliyorum” demesi gülüşmelere neden oldu.

“BU ŞEHİRDE İSVİÇRE GİBİ MUTLU OLACAKSINIZ”

Yenimahalle’deki ziyaretleri sırasında İmamoğlu’nu gören bir aile, evinin merdivenlerine çıkarak başkan adayını selamladı. Merdivene çıkarek kendisiyle sohbet eden İmamoğlu'nun "Bu evde kadınlar ne derse o mu oluyor. Eski misin burada?" sözleri üzerine kadın, "Biz İsviçre’deydik, bu yaz temelli dönüş yaptık. Biz İsviçre Zürich’e yakındık, yeni geldik" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Bu şehir de İsviçre gibi mutlu olacaksınız, merak etmeyin" diyerek seçim turuna devam etti.

İMAMOĞLU’NDAN YENİ ZELANDA’DAKİ SALDIRIYA KINAMA

Seçim bürosu açılışındaki konuşmasına Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıyı kınayarak başlayan Ekrem İmamoğlu, “Yeni Zelanda kötü bir olay olmuş, camiye bir saldırı oldu ve onlarca insan hayatını kaybetti. Oradaki bu canlarımız için dua ediyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Bu saldırıyı yapanları kınıyoruz. İnançlar üzerinden insanları birbirine düşürenleri de kınıyoruz. Dünyayı ve insanlığı inançlar üzerinden savaşa sürükleyenleri de kınıyoruz. Allahım inşallah o tarz insanları hiçbir ülkede lider etmesin, kötü kötü cümlelerle insanları birbirine düşman eden hiç kimseyi yetkili kılmasın” diye konuştu.

“31 MART’TA KÖTÜ DİLİ OLAN, İYİ DİLİ OLANA KAYBEDECEK”

Siyasetin kötü dilinden ve tartışmalardan uzak bir anlayışla seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Dünyanın barışı, huzuru çok önemli. Yaradan hiç kimseyi birbirine düşman olsun diye yaratmadı. Dolayısıyla kötülüğün kimseye faydası yok, güzelliğin, iyiliğin herkese faydası var. Biz iyi biliyoruz. 31 Mart’ta kötü dili olan iyi dili olana kaybedecek. İyi dil sevgi, saygı dili kazanacak. Sizin güzel dualarınız, iyi niyetli çalışmalarınızla, kimseyi kötülemeden, ayrıştırmadan, kimsenin hakkında kötü bir cümle kullanmadan 31 Mart'a kadar çalışacağız, 1 Nisan’da da güzel derin bir güne uyanacağız” dedi.