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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
15.03.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Zelanda’daki saldırıya kınama

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Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Zelanda’daki saldırıya kınama

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Yeni Zelanda’daki cami saldırısını kınayarak, “Oradaki bu canlarımız için dua ediyoruz. Bu saldırıyı yapanları, inançlar üzerinden insanları birbirine düşürenleri kınıyoruz. Dünyayı ve insanlığı inançlar üzerinden savaşa sürükleyenleri de kınıyoruz” dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Beykoz’da sürdüren Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Yenimahalle’deki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Cadde üzerindeki iş yerlerine girerek esnafla sohbet eden İmamoğlu, bölgedeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Semtlerinde İmamoğlu’nu gören çok sayıda vatandaş hatıra fotoğrafı çektirebilmek için sıraya girerken, bu sırada bir vatandaşın cep telefonunu alan İmamoğlu'nun esprili bir dille “Ustası oldum artık. Her telefonla fotoğraf çekebiliyorum” demesi gülüşmelere neden oldu.

“BU ŞEHİRDE İSVİÇRE GİBİ MUTLU OLACAKSINIZ”

Yenimahalle’deki ziyaretleri sırasında İmamoğlu’nu gören bir aile, evinin merdivenlerine çıkarak başkan adayını selamladı. Merdivene çıkarek kendisiyle sohbet eden İmamoğlu'nun "Bu evde kadınlar ne derse o mu oluyor. Eski misin burada?" sözleri üzerine kadın, "Biz İsviçre’deydik, bu yaz temelli dönüş yaptık. Biz İsviçre Zürich’e yakındık, yeni geldik" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Bu şehir de İsviçre gibi mutlu olacaksınız, merak etmeyin" diyerek seçim turuna devam etti.

İMAMOĞLU’NDAN YENİ ZELANDA’DAKİ SALDIRIYA KINAMA

Seçim bürosu açılışındaki konuşmasına Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıyı kınayarak başlayan Ekrem İmamoğlu, “Yeni Zelanda kötü bir olay olmuş, camiye bir saldırı oldu ve onlarca insan hayatını kaybetti. Oradaki bu canlarımız için dua ediyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Bu saldırıyı yapanları kınıyoruz. İnançlar üzerinden insanları birbirine düşürenleri de kınıyoruz. Dünyayı ve insanlığı inançlar üzerinden savaşa sürükleyenleri de kınıyoruz. Allahım inşallah o tarz insanları hiçbir ülkede lider etmesin, kötü kötü cümlelerle insanları birbirine düşman eden hiç kimseyi yetkili kılmasın” diye konuştu.

“31 MART’TA KÖTÜ DİLİ OLAN, İYİ DİLİ OLANA KAYBEDECEK”

Siyasetin kötü dilinden ve tartışmalardan uzak bir anlayışla seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Dünyanın barışı, huzuru çok önemli. Yaradan hiç kimseyi birbirine düşman olsun diye yaratmadı. Dolayısıyla kötülüğün kimseye faydası yok, güzelliğin, iyiliğin herkese faydası var. Biz iyi biliyoruz. 31 Mart’ta kötü dili olan iyi dili olana kaybedecek. İyi dil sevgi, saygı dili kazanacak. Sizin güzel dualarınız, iyi niyetli çalışmalarınızla, kimseyi kötülemeden, ayrıştırmadan, kimsenin hakkında kötü bir cümle kullanmadan 31 Mart'a kadar çalışacağız, 1 Nisan’da da güzel derin bir güne uyanacağız” dedi.

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