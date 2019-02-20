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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20.02.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu'ndan TEM'e "megabüs" projesi

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Ekrem İmamoğlu'ndan TEM'e "megabüs" projesi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ulaşım projelerini açıkladığı toplantıda seçilmesi halinde, TEM Otoyolu'na Megabüs projesi olduğunu açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki ulaşım sorununa ilişkin projelerini 'Ulaşım Çözümleri' adlı basın toplantısıyla açıkladı.

"5 YIL İÇERİSİNDE İSTANBUL'UN TRAFİK SORUNUNDA BÜYÜK BİR RAHATLAMA SAĞLAYACAĞIZ"

"Kaynakların doğru projelere harcanmasıyla, doğru bir planlama ile İstanbul'da konforlu, güvenli, ekonomik ve dakik yolculuk yapmak elbette mümkün" diyen İmamoğlu, "Göreceksiniz, 5 yıl içerisinde ulaşım sorununu İstanbullunun gündeminden çıkaracağım" dedi.

Metro çalışmalarına önem vereceklerine kaydeden Ekrem İmamoğlu, "Buradan İstanbullu hemşehrilerime bir söz veriyorum. Metro bizim birincil ve asli önceliğimiz olacak. Göreceksiniz 5 yıl içerisinde İstanbul'un trafik sorununda büyük bir rahatlama sağlayacağız. Göreve başladığımız ilk yıl, projesi başlamış olan ancak o veya bu nedenle hizmete açılmayan bütün raylı sistem hatlarını tamamlayacağız. İstanbul'un iki yakasında da bu büyük metro atılımını derhal biz başlatacağız" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe, Başakşehir, Arnavutköy gibi kent merkezinin uzağında kalan ilçeler de metro ağına entegre olacağını söyledi.

"TEM OTOYOLUNA MEGABÜS"

TEM Otoyolu güzergahı içinde hazırladıkları projeyi de açıklayan Ekrem İmamoğlu, "Metro yapmak da İstanbul trafiğinin çözümü için yeterli değil. Farklı ihtiyaçlara, farklı sistemler geliştirerek ve bunları birbirine entegre ederek yeni çözüm yolları üreteceğiz. İstanbul'un ulaşım yoğunluğu tek bir aksa yüklenmeyecek. TEM Otoyolu artık bir kent içi yola dönüştü. Gişeleri mutlaka kentin dışına çıkaracak ve TEM Otoyolunu toplu taşımayla, Megabüsle güçlendireceğiz. Başakşehir, Bağcılar, Esenler'den, Ümraniye, Sultanbeyli'ye kadar yaklaşık 3,5 milyona hizmet edecek bu hat. TEM kuzeyinde ve güneyinde İstanbul Kart ile binilebilecek para transit, yani dikey - ekspres servis bağlantıları ile yolcuları Megabüs hattındaki transfer merkezlerine vatandaşlarımızı taşımış olacağız. Mahallelerden, direk besleme hatları kuracağız ve aynı zamanda yeni metro hatlarına da entegrasyon sağlayacağız. Böylelikle, mevcut metrobüs hattına olan talep azalacak ve bütünleşik iki ana aksla İstanbul halkı kentin bir ucundan diğerine konforlu bir şekilde hızla ulaşabilecek. Megabüs hattında yerli ve temiz enerjili, hibrid teknolojisine uyumlu, yüksek taşıma kapasiteli araçlar kullanacağız. Modern Transfer Merkezleri tasarladık. İnsanlar alt alta, üst üste değil konforlu bir şekilde seyahat edecekler. Otopark alanları, bisiklet ve servis istasyonları oluşturarak ulaşımdaki entegrasyon sorununu ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.

"ÖĞRENCİYE ULAŞIM AYLIK 50 LİRA OLACAK"

"Öğrenci, aylık İstanbul Kartını 50 liraya düşüreceğiz" diyen İmamoğlu, "Öğrenciler hem okuyarak, hem gezerek daha çok bilecek. Bir yerden bir yere gitmeyi dert etmeyecekler. Okula devam etmeyen gençlerimizin de ulaşım masraflarını düşüreceğiz. 25 yaşın altındaki tüm gençlerimiz, 'Genç Kart'la yüzde 40 indirimden yararlanacak" diye konuştu.

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