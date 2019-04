Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul seçim sonuçları açıklaması

Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları:



Bizim ile rakibimiz arasındaki oy farkı 25 bin 158’dir. En hassas durum YSK’nın açıkladığı ara durum ile bizim paylaştığımız sonuçları paylaşmış olması demokrasimiz açısından çok değerliydi. YSK’ya yürekten teşekkür ediyorum. YSK’nın son girişiyle beraber 16 sandık kalmıştır. Yüzde 99.5’i girilmişti. 4 milyon 168 546 bize, 4 milyon 142 bin 791 de rakibimize verilen oy. Bizim elde ettiğimiz veriye çok yakın veri görünmektedir. Sonucun yakın olması aslında ne kadar sağlam bir veri tabanımıza sahip olduğumuzun da göstergesi.



Genel merkezde bu görevi yürüten MYK üyelerine, genel başkanıma, il yönetimine, gönüllülere, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim ortaya koyduğumuz sonucu YSK’nın teyit ediyor olması bizi mutlu etmiştir. Geçersiz oylar üzerinden bir açıklaması oldu AK Parti yetkililerinin. 290 bin geçersiz oydan bahsedilmektedir burada… 2014’te ki yerel seçimlerindeki geçersiz oy sayısı 422 bin 667’dir. Bu seçimde ise 290 bindir. Her seçimde var olan geçersiz seçim oranıdır. Bu süreci irdelemek dipsiz kuyuda süreci irdelemektir, sıkıntıya sokar. Talebimiz bir an önce sürecin toparlanmasıdır. Bizi dünya takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı da dün akşamki konuşmalarında söylediği gibi 2018 Haziran’ın itibariyle 2023 Haziranına kadar süren bir süreç var. Süreci bu şekilde yönetmesi Türkiye’nin lehine olacaktır. Şahsım adına takdirle karşıladığımı belirtmek isterim. İşimize başlayıp, İstanbul’a bir an önce hizmete başlamak istiyoruz. Türkiye bir an önce normalleşsin. Ülkemizin bebekleri var çocuklar var, kadınları, engellileri var. Sayın Cumhurbaşkanı ile bu tanımlamalarında aynı fikirde olduğumuzu ve bu süreci desteklemesini diliyorum. Sayın Bahçeli’nin de bu sürecin demokratik şekilde tamamlanması önündeki açıklaması da bugünkü gündemin de bir parçasıdır. Sayın Bahçeli’nin tanımlamasıyla 26 bin katıyla sürece hazır olduğumuzu, Bahçeli’nin açıklamasını da takdirle karşılıyor, kendilerine teşekkür ediyorum.

Bu sürecin işletilmesinde sayın genel başkanıma, partimin tüm organlarına, sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum. İstanbul halkına teşekkür ediyor. Bana sandıkta AK Partili de SP’li de MHP’li de oy vermiştir. Tüm partiler oy vermiştir. Hiç kimseyi ayırt etmeyeceğim sözünü vererek bana sandıkta atılan ya da atılmayan oyları herkese teşekkürü bir borç biliyorum.

Şu ana sürdürdüğümüz süreç kriz yönetimi değil süreç yönetimidir. Sükunetle bir ortamın yaratılması adına herkesle konuşarak bi ortamın yönetilmesini de başardığımı düşünüyorum. Tabi günün sonunda aileme teşekkür ediyorum. Ailem hep yanımda oldu. Beylikdüzülü hemşerilerime teşekkür ediyorum. Artık bu süreç artık toparlanmalıdır, toparlanmıştır. AA’nın verisinde de nihayet İstanbul kırmızı olmuştur. Doğrular er ya da geç ortaya çıkar. Şu ana kadar çok büyük hatalar yapılmamıştır. Hatalardan geri dönmek de önemlidir. Ben bu ülkenin her grubuyla dertleşmeye hazır bir insanım. İyi yetişmiş bir Türkiye’nin dünyada büyük izler bırakacağını biliyorum. Bütün bu sürecin olgunlaşmasıyla beraber toplumumuzun tüm değerlerine, inançlarına saygı duyan bir kişi olacağımın da sözünü veriyorum. Bütünleşmenin, barışın hizmetkarı olacağımı tüm İstanbullu hemşerilerimle paylaşıyorum. İstanbul için yolumuz açık olsun diyorum.

Bir kişinin bile kırılması beni üzer. Söylemlerinize, tavır ve davranışlarınıza dikkat etmenizi rica ediyorum.

Sayın Genel başkanımızla çok sık görüşen birisiyim.

Sayın Kürt hemşerilerime değil İstanbul’da yaşayan herkese karşı aynı yakınlıktadır yakınlığım. Bu süreçte daha samimi, ben de yaralandım başkaları da yaralandı, samimice paylaştığımız oldu. Bu bizim seçmenle olan bağımızı da daha da içselleştirdi. Hangi yaralar varsa açılmış tedavisi için her kitle ile ayrı ayrı ile görüşeceğiz.

İstanbul’u kazanmayı İstanbul’un 16 milyonunun gönlünü kazanmak olarak görüyorum. Gönlünü büyük oranda kazandığımı düşünüyorum, bunu güçlendireceğiz. Farklı bir samimiyeti siyasi ortama sokacağımı şimdiden görüyorum.

Sözcü suç duyurunda bulundu, karşılık bulmak beni mutlu etti. Hatalarından geri dönmek de erdemdir. Türkiye’nin kuruluşu ile var olan AA’nın iyi olmasını istiyorum. Bundan daha samimi bir temenni olamaz. Bu tüm ajanslar, tüm kuruluşlar için. AA’nın bizim vergilerimizden pay aldığı için ayrı bir sorumluluğu var.

Devlet nezaketini bilen bir insan. Daha önce hem aile duygularımızı paylaştık. Çok yakında zamanda ararlar diye düşünüyorum. Binali beyden öyle bir tavır bekliyorum en azından…