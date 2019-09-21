Ekrem İmamoğlu’ndan Neslican’ın ailesini ziyaret etti..Annesi gözyaşlarına boğuldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kansere karşı mücadelesini dün gece kaybeden Neslican Tay'ın ailesini ziyaret etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Neslican Tay'ın vefat haberinin ardından fenalaşarak müşahede odasına alınan anne ve babaya başsağlığı dileklerini iletti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan ve dün akşam hayatını gözlerini yuman Neslican Tay’ın anne babasını ziyaret etti.
Ölümüyle tüm Türkiye’yi üzen Neslican Tay yarın Rize’de son yolculuğuna uğurlanacak.
Neslican Tay’ın dayısı Ömer Yazıcı yaptığı açıklamada, "Bu süreçte bizi bırakmayan yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Neslican’ı dün gece kaybettik. Ama Neslican’ın bedenini kaybettik. Neslican’ın ruhu ve başlattığı savaş, başlattığı mücadeleyi miras olarak vasiyet olarak kabul ettik. Devam ediyoruz, devam ettireceğiz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Neslican’ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. İmamoğlu ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Dün hayata gözlerini yuman Sevgili Neslican Tay’ın anne ve babasını ziyaret ettik, acılarını paylaştık. Onun gülümseyen yüzüyle verdiği hayat mücadelesi artık hepimizin zihninde. Rize’de son yolculuğuna uğurlanacak Neslican kızımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.
Aileye baş sağlığı dilemeye hastaneye gelen sanatçı Haluk Levent ise hastane çıkışı, "Arkadaşlar hepimizin başı sağ olsun. Az sonra otobüsümüz gelecek ve Rize’ye doğru hareket edilecek. Aileyi toparladık. Kesinlikle miras kaldı. Bunu hepimiz biliyoruz. O bu mücadelenin neferiydi. ’Ben en azından savaşarak kaybederim’ diyen bir kızımızdı. Hepimizin başı sağ olsun. Diyebilecek bir şey yok. Çok üzgünüz. Bundan sonra onun anısını en güzel şekilde yaşatmaya çalışacağız. " dedi.
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