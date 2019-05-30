Ekrem İmamoğlu’ndan Hırka-i Şerif’e ziyaret
İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Hazreti Muhammed tarafından Veysel Karani’ye vasiyetle emanet edilen Hırka-i Şerif’i, aynı adı taşıyan Fatih’teki camide ziyaret etti.
İmamoğlu’na ziyarette, Veysel Karani’nin 58’nci kuşak torunu Gülden Samir ve oğlu 59’ncu kuşak torun Barış Samir ve Barış Samir’in eşi Melis Samir de eşlik etti. İmamoğlu, İstanbul’un fethinin yıldönümüyle ilgili olarak “Ziyaretimiz tam da ona denk düşüyor. Anlamlı bir günde, onun da sorumluluğunu taşımak.” dedi. Sohbetin sonunda Barış Samir, İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’na, nasıl kullanıldığını açıklayan bilgi notu ile birlikte “destimal” hediye etti. İmamoğlu “Çok kutsal bir hediye benim için. Evin en güzel yerinde saklamak isterim. Huzur versin.” dedi.
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