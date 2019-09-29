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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.09.2019 - 16:19, Son Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu’ndan ’davet’ açıklaması

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Ekrem İmamoğlu’ndan ’davet’ açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliğindeki AFAD Toplantısı'na katılmadığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Suskunluğumun iki sebebi var: Bir tanesi bu depremin önüne geçmemesi ile ilgili direncim ve ısrarım. İkincisi de devlet terbiyem, devlet adamlığı terbiyemdir." dedi.     

İmamoğlu, Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'daki deprem konusu dahil, güncel meseleler hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.     

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliğinde düzenlenen AFAD Toplantısı'na katılmadığı yönündeki tartışmalara dair görüşlerini açıklayan İmamoğlu, "Suskunluğumun iki sebebi var: Bir tanesi bu depremin önüne geçmemesi ile ilgili direncim ve ısrarım. İkincisi de devlet terbiyem, devlet adamlığı terbiyemdir. Herkesin de bu hassasiyetle davranmasını beklerdim. Ama olmadı. Üzülüyorum." diye konuştu.     

Bu sürecin kapanmasını istediğini kaydeden İmamoğlu, "Konu da kapansın. Siyaseti unutalım. İşimize bakalım. Bu şehrin insanlarının bizden beklentisi var. Deprem ile ilgili sürece dair, insanların bizden eylem planı, hareketlilik beklentisi var. İnsanlar şu anda on binlerce binada, sıkıntılı binalarda ya yaşıyor ya da yaşamaya çalışıyor. Bunları çözmemiz lazım. 20 sene geçti 1999 depreminden bu yana. Konumuz bu olmalı. Ama görüyorum ki, devleti yöneten bir kısım insan, sürece böyle bakıyor." ifadelerini kullandı.     

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un önceliğinin depreme karşı alınacak önlemler olması gerektiğini sözlerine ekledi.     

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