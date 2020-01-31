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İdris TİFTİKCİ - DHA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 12:19,Son Güncelleme:/

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de protesto edildi.

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  • İmamoğluna Şişlide protesto
  • İmamoğluna Şişlide protesto
  • İmamoğluna Şişlide protesto
  • İmamoğluna Şişlide protesto
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu'nun toplantısı sürerken Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığı öne süren bir grup, belediye binası önünde toplandı. Gruptakiler İmamoğlu ile görüşmek istedi. "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan grup, bina önünde İmamoğlu'nun çıkışını bekledi. İmamoğlu, grupla görüşmek istemedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu binadan ayrılırken protesto edildi. Tepki gösteren grup İmamoğlu'nu yuhaladı.

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