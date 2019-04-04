Ekrem İmamoğlu: YSK en doğru şekliyle süreci sonuca bağlayacak
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Şu an aradaki fark 19 bin 552 yani 21 bin civarındaki rakamlardan bu süreç başladığında buraya indi." dedi.
CHP 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinde basın açıklaması yapan İmamoğlu, "İlçe seçim kurulları önündeki bekleme süresi, bizim bu süreç tamamen bitene kadar devam etmesini istiyorum. Dolayısıyla sayımların, geçersiz oyların, sayımlarının bittiği ilçelerde dahil, oradaki nöbet devam ediyor." dedi.
Sürecin hızlı ilerlediğini ifade eden Ekrem İmamoğlu, "İnşallah en yakın zaman YSK en doğru şekliyle süreci sonuca bağlayacaktır. Ama bu süreç uzamamalıdır." dedi.
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