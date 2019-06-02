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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.06.2019 - 00:39, Son Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu: Yardımlaşacağız, barışacağız, kucaklaşacağız

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Ekrem İmamoğlu: Yardımlaşacağız, barışacağız, kucaklaşacağız

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarına katıldı.

Ramazan ayının çok çabuk bittiğini ve aslında bunun bir mesaj olduğunu belirten İmamoğlu, "Ramazan ayı gibi, hayat da böyle. Hayata güzel izler bırakmak gerekir. Hiçbir makam, hayata dair hiçbir şey kalıcı değil, geçici. Güzel iz bırakıp, güzel mesajlar vermek, ona göre herkesin, 'Allah razı olsun' dediği bir hayat geçirmek hepimizin emeli. Bugüne baktığımızda talip olduğumuz makam ya da 31 Mart'ta seçildiğimiz makam da böyle bir şey. Allah nasip eder, beş yıl görev yaparsınız ama biter. Bittiği zaman, gitmeyi bilmek lazım. Gitmeyi bilmeyenler, sanki kendi mülkü gibi davrananlar, aslında inancımıza dair bence eksiği olan insanlar. Çünkü dünyaya dair her görev geçici. Hiçbir görev kalıcı değil. Duam odur ki, ne kadar görev yaparsanız yapın, ister bir yıl, ister beş yıl, ne kadar olursa olsun layıkıyla yapmak çok önemli.” diye konuştu.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 18 günde iz bıraktığını savunarak, şunları söyledi,’’ Mahalle mahalle çocuklarınız için çalışacağız. Kadınlara yardımcı olacağız. Yardımlaşacağız, barışacağız, kucaklaşacağız. Etnik kökeni, siyasi partisi, 'şucuymuş, bucuymuş' bakmayacağız. Herkes bir arada mutlu yaşayacak. Tam da ramazan ayının bize söylediği gibi olacağız."

İftara, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile Beylikdüzü Belediye Başkan Mehmet Murat Çalık ve bazı CHP milletvekilleri de katıldı.

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