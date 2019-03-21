Ekrem İmamoğlu: Ülkemiz düzeyinde nevruz resmi bir bayram olarak mutlaka yerini almalıdır

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEkrem İmamoğlu: Ülkemiz düzeyinde nevruz resmi bir bayram olarak mutlaka yerini almalıdır
GeriGündem Ekrem İmamoğlu: Ülkemiz düzeyinde nevruz resmi bir bayram olarak mutlaka yerini almalıdır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
21.03.2019 - 18:56, Son Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu: Ülkemiz düzeyinde nevruz resmi bir bayram olarak mutlaka yerini almalıdır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ülkemiz düzeyinde nevruz resmi bir bayram olarak mutlaka yerini almalıdır. Kaldı ki, nevruz, Cumhuriyetin ilk yıllarında resmi bayram olarak büyük törenlerle kutlanmıştır." dedi.

İmamoğlu, Küçükçekmece Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Nevruz Kutlama Töreni"nde, nevruzun barış ve kardeşlik bayramı olduğunu söyledi.

Nevruzun Hazreti Ali'nin doğum günü olduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Nevruz Bayramı, çok geniş bir coğrafyada ortak bir duygunun adıdır. Onlarca devletin ve milletin ortakça kutladığı bir bayramdır. Bayramlar, halkın gülüp eğlendiği, sevinç içinde kutladığı günlerdir. Dini olduğu kadar milli karakterler de taşır. İnsanlar, bu özel günlerde barış ve kardeşlik duygularını en üst seviyeye taşır. Dini bayramlar, insanları ruhi bakımdan en üst seviyeye çıkartırken, milli bayramlar da milletleri benlik ve kültürleri bakımında üst seviyeye çıkartır. Bu yönüyle nevruz hem dini hem de pek çok yönü nedeniyle toplum için milli motifleri olan son derece özel bir gündür."

Ekrem İmamoğlu: Ülkemiz düzeyinde nevruz resmi bir bayram olarak mutlaka yerini almalıdır

Nevruzun insanları bir araya getirip buluşturduğunu ve kaynaştırdığını aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu zamana kadar olmadı. Belki bundan sonra olur. Bence olmalıdır da. Ülkemiz düzeyinde nevruz resmi bir bayram olarak mutlaka yerini almalıdır. Kaldı ki nevruz, Cumhuriyetin ilk yıllarında resmi bayram olarak büyük törenlerle kutlanmıştır. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 22 Mart 1922'de Ankara'nın Keçiören semtinde nevruz şenlikleri düzenletmiş ve kendi de bu şenliklerde hazır bulunmuştur. Bu vesileyle insanların ve bazı ülkelerin nefret dilini kullanarak birilerinin kalbine nefret tohumu ekmesi nedeniyle vahşice, hunharca Yeni Zelanda'da katledilen Müslüman kardeşlerime de Allah'tan rahmet diliyorum."

Ekrem İmamoğlu: Ülkemiz düzeyinde nevruz resmi bir bayram olarak mutlaka yerini almalıdır

İmamoğlu, konuşmasının ardından yoğun programını gerekçe göstererek salondan ayrıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Demiryolu ulaşımı için önemli kararı duyurdu

'Kardeşliğimiz alayına diz çöktürecektir'

'Üç vatandaş geldi ihbar etti, başka illere de sıçrayacak'

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı