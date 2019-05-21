Ekrem İmamoğlu Taksim'de gezdi
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Taksim'de gezdi. İmamoğlu daha sonra Hüsamettin Cindoruk’la görüştü.
Ekrem İmamoğlu, eski bakanlardan Hüsamettin Cindoruk ile görüşmek üzere Beyoğlu’na geldi. İmamoğlu Cindoruk’un Galatasaray’daki ofisine gitmek için İstiklal Caddesi’nde yürüdü. İmamoğlu caddede yürürken vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. İmamoğlu daha sonra Cindoruk’un Galatasaray Mısır Apartmanı’ndaki ofisine gitti.
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