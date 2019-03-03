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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
03.03.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu Silivri'de

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Ekrem İmamoğlu Silivri'de

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "31 Mart seçimlerine gidilirken bir şeyler anlatıyoruz. Daha güzel bir İstanbul, daha güzel bir Silivri için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Seçim çalışmalarına Silivri'de devam eden İmamoğlu, Silivri Mega Saray'da, STK'lar, bazı dernek, meslek odası temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerine gidilirken bir şeyler anlattıklarını ifade ederek, "Daha güzel bir İstanbul, daha güzel bir Silivri için çalışmalar yürütüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda Bağcılar'ı, Esenler'i, Sultanbeyli'yi nasıl mutlu ederim onun için çalışacağım." dedi.

"Köprü yapmak mı başarı? Tünel yapmak mı başarı?" şeklinde soran İmamoğlu, "Ben bu hizmetleri milletin cebindeki parayı koruyarak yaparım. Dolayısıyla sizi 19. yüzyılın aklıyla yönetmek haksızlıktır. Biz 21. yüzyıldayız. Bu kadar zeki bir şehre, güzel çevre vereceksiniz. Çocukların geleceğe umutla bakmaları için iyi bir eğitim almalarını sağlayacaksınız. " ifadelerini kullandı.

İmamoğlu daha sonra, Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde üreticilerle bir ara geldi.

Silivri sahilinde vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, daha sonra Selimpaşa'da pazar ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu'na, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, CHP İlçe Başkanı Suna Göçengil ve İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Ozan Ersaraç eşlik etti.

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