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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan ÇELİK-Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, (DHA)
06.03.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarını Beyoğlu'nda sürdürüyor

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Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarını Beyoğlu'nda sürdürüyor

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında  geldiği Beyoğlu'nda esnaf ziyaretleri yaptı, vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu, bir gazetecinin  "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da buradaydı, 'aşkım Kasımpaşa' dedi, mahallesinin olduğunu belirtti. 1 gün sonra da siz buradasınız, nasıl geçiyor ziyaretler" sorusunu yanıtladı.  Kasımpaşa için  "Hizmet ederken en ilgili, en itinalı yerlerden biri olacak. Daha çok hizmet edeceğiz" diyen İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının mahallesi olmasından ötürü de itinalı bir şekilde burada hizmetimizi sürdüreceğiz." dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sabah saatlerinde Beyoğlu'na gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu,  CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş ve beraberindeki çok sayıda partili karşıladı. Seçim otobüsü ile bir süre Kasımpaşa'da vatandaşları selamlayan İmamoğlu daha sonra Kızılay Meydanı'nda esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Bir taksi durağına da uğrayan İmamoğlu, durakta çalan telefona cevap vererek vatandaşa taksi yönlendirdi. Bir süre taksi durağındakilerle sohbet eden İmamoğlu, "Az önce bir manzara vardı. Biri bana el sallıyordu, diğeri de bir partinin işaretini yapıyordu. Ama kol kola iki kadındı. Siyasi farklılıklar iki insanın kol kola girmesine mani olamaz" şeklinde konuştu.

Ziyaretler kapsamında bir çay evine giren İmamoğlu Turabi Baba Türbesi'nin çay bahçesindeki kadınlarla sohbet etti. Kadın,  İmamoğlu'na, "Neden AK Parti'den adaylığını koymadın?" diye sordu. İmamoğlu da, "İnsan insanı sevsin gerisi önemli değil, gerisi bir şekilde çözülür" dedi.

Esnaf ziyaretinin bir bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da buradaydı, 'aşkım Kasımpaşa' dedi, mahallesinin olduğunu belirtti. 1 gün sonra da siz buradasınız, nasıl geçiyor ziyaretler" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Beyoğlu bizim de önemsediğimiz bir ilçe. Bir kere buradan aday olan Alper Taş başkanımıza çok güveniyoruz. Güzel bir seçim olacak ve güzel bir hizmet dönemi olacak. Buradaki halkı hisseden ve sorunlarını çözen anlayışla bir 5 yıl yaşayacağız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanının mahallesi olması bizim için şöyle özel; hizmet ederken en ilgili, en itinalı yerlerden biri olacak. Daha çok hizmet edeceğiz. Onun mahallesinin olduğu yerde, buradaki insanların bizim ilgimizden mutlu olması temennimiz. Kendisinin de mutlu olması temennimiz. Zira en başta ziyaretimde demiştim. 5 yıl sonunda ben herkesin oyuna talibim, kendisinin de mutlu olmasını isterim, demiştim. Bugün de aynı bakış açısıyla devam ediyoruz. Bakışımız şu. Beyoğlu özel bir yer. Sayın Cumhurbaşkanının mahallesinin olmasından ötürü de itinalı bir şekilde burada hizmetimizi sürdüreceğiz."

Ekrem İmamoğlu, bir süre daha ayaküstü vatandaşlarla sohbet ederek, yerel seçimler için destek istedi.

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