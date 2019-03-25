Ekrem İmamoğlu: ‘Sandıkları terk etmeyin’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEkrem İmamoğlu: ‘Sandıkları terk etmeyin’
GeriGündem Ekrem İmamoğlu: ‘Sandıkları terk etmeyin’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
25.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu: ‘Sandıkları terk etmeyin’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekrem İmamoğlu: ‘Sandıkları terk etmeyin’

CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki sandık görevlileri ile Beşiktaş’ta bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından İmamoğlu, İstanbul’da 1919 okulda oy kullanılacağını hatırlatarak şu uyarılarda bulundu: “Her sandık başında görevlilerimiz var. Buna ek olarak gönüllülerimizi her okula görevli olarak tahsis ettik. 1919 okulda şu an 150 gönüllü arkadaşımız görev almış durumda. Bu seçimin zorlu olacağını hepimiz biliyoruz. Laf aramızda kalsın bu arada öndeyiz, kazanacağız. Titiz davranın. Bana atılan oyun sandığa yansımasını sağlayın, karşı tarafa atılan oyun da sandığa atılmasını sağlayın. Sandık sonuçları oluşana kadar okulları terk etmeyin. Sandıkta işiniz bitti, oradaki çuvalları ilçe seçim kurullarına kadar güvenli bir şekilde ulaştırın. Ben o gece bir vatandaşımın bile kalbi kırılsın istemiyorum. Korna çalarlar, yapmayacağız. O akşam hiç kimsenin kalbinin kırılmaması lazım.”

Gaziosmanpaşa Meydanı’nda düzenlenen mitinge de katılan İmamoğlu, “Ben, AK Partili, HDP’li, MHP’li, Saadet Partili kardeşlerimin de bütün siyasi partili kardeşlerimin de oyunu istiyorum. Biz, her ilçede iddialıyız. Partizanlığın kökünü kazımaya geliyoruz” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Ayasofya' açıklaması: Cami olarak ziyarete açabiliriz

'Hepinizin kimliğini biliyoruz'

CHP Saadet ve İYİ Parti'nin PKK ile bağlantılı adayları

Cumhur İttifakı'ndan İstanbul'da tarihi miting