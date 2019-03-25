Ekrem İmamoğlu: ‘Sandıkları terk etmeyin’
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki sandık görevlileri ile Beşiktaş’ta bir araya geldi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından İmamoğlu, İstanbul’da 1919 okulda oy kullanılacağını hatırlatarak şu uyarılarda bulundu: “Her sandık başında görevlilerimiz var. Buna ek olarak gönüllülerimizi her okula görevli olarak tahsis ettik. 1919 okulda şu an 150 gönüllü arkadaşımız görev almış durumda. Bu seçimin zorlu olacağını hepimiz biliyoruz. Laf aramızda kalsın bu arada öndeyiz, kazanacağız. Titiz davranın. Bana atılan oyun sandığa yansımasını sağlayın, karşı tarafa atılan oyun da sandığa atılmasını sağlayın. Sandık sonuçları oluşana kadar okulları terk etmeyin. Sandıkta işiniz bitti, oradaki çuvalları ilçe seçim kurullarına kadar güvenli bir şekilde ulaştırın. Ben o gece bir vatandaşımın bile kalbi kırılsın istemiyorum. Korna çalarlar, yapmayacağız. O akşam hiç kimsenin kalbinin kırılmaması lazım.”
Gaziosmanpaşa Meydanı’nda düzenlenen mitinge de katılan İmamoğlu, “Ben, AK Partili, HDP’li, MHP’li, Saadet Partili kardeşlerimin de bütün siyasi partili kardeşlerimin de oyunu istiyorum. Biz, her ilçede iddialıyız. Partizanlığın kökünü kazımaya geliyoruz” diye konuştu.
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