Ekrem İmamoğlu: Sandığa sahip çıkın
CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını dün Bayrampaşa’da sürdürdü.
Bir vatandaş seçim güvenliğiyle ilgili kaygılarını dile getirince İmamoğlu şunları söyledi: “Bu teknoloji çağında keşke bu kaygılarınızı giderecek yöntemler geliştirilebilse. Size tavsiyem, sandıklarda vakit geçirin. Parti üyesi olmanıza gerek yok. Kendi oyunuza sahip çıkın yeter.” İstanbul’da her duvarda rakiplerinin fotoğrafı olduğunu öne süren İmamoğlu, “Ben olsam kendi resmimi o kadar görmek istemem yani. Tavsiye ediyorum azaltsınlar, kendileri lehine. Hiç sempatik görünmüyor” diye konuştu. İmamoğlu, daha sonra Güngören Tozkoparan’da yaptığı konuşmada, Tozkoparan’ın kentsel dönüşüm sorununu çözeceklerini belirtti.
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