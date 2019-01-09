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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
09.01.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce ile bir araya geldi

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Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce ile bir araya geldi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu, görüşmeye ilişkin ''Bu yerel seçim sürecinde hem tavsiyelerini hem önerilerini hem de beraber neler yapılacağının sohbetini yapacağız. 2019'un 31 Mart'ında, İstanbul'daki yönetim anlayışının değişeceğine zaten yürekten inandık'' dedi.

İmamoğlu, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile bir araya geldi.
Baş başa görüşme öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan İmamoğlu, İnce ile kültür merkezinde buluşmalarının simgesel bir anlamı olduğunu belirterek, İnce'nin de kültür ve sanata büyük değer verdiğini söyledi.

İmamoğlu, İnce'yi ilçelerinde ilk kez ağırlamadıklarını dile getirerek, "Abim olarak yıllardır hep bir arada olmuşuzdur. Gelmiştir. Hiçbir ortamda da yalnız bırakmamıştır. Bugün de bir aradayız. Bu yerel seçim sürecinde hem tavsiyelerini hem önerilerini hem de beraber neler yapılacağının sohbetini yapacağız. 2019'un 31 Mart'ında, İstanbul'daki yönetim anlayışının değişeceğine zaten yürekten inandık." diye konuştu.

Muharrem İnce ise İmamoğlu'na başarılar dilemek için bir araya geldiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Onunla birlikte olduğumuzu söylemek için, seçim çalışmalarına ne zaman arzu ederse katılacağımı söylemek için buradayım. Herkes şunu bilmeli ki, 31 Mart'ta sadece şehrimizi kimin yöneteceğini değil, aynı zamanda gidişata ne diyeceğiz? 17 yıldır Türkiye'yi yönetenler, 25 yıldır İstanbul'u yönetiyor. İstanbul'un trafik sorunu var mı, işsizlik var mı? Var. Bütün sorunlar, İstanbul'da duruyor mu? O zaman bir insan, seçimde oy verdiği bir kişiye aynı zamanda kefil olmuş demektir. 25 yılda bu sorunların hiçbiri çözülmemiş. Katmerlenerek büyümüş. O zaman yapılması gereken, bir değişimin önünü açmaktır."

Değişimde fayda ve refah olduğunu ifade eden İnce, bunu İstanbulluların gerçekleştireceğini kaydetti.

İnce, bugünlerde seçmen açısından en fazla konuşulması gereken konunun, seçmen listelerinin kontrolü olduğuna işaret ederek, Türkiye'yi yönetenlerin ise seçime kadar FETÖ'nün iadesi, sınır ötesi operasyonları, indirimleri, asgari ücretin artırılması gibi konuları konuşacağını ifade etti.

Açıklamaların ardından İmamoğlu ve İnce, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İnce, "İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısında sizi göremedik. Bununla ilgili yorumlar yapıldı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Aday tanıtım toplantısında olmasam da, kampanyanın içerisinde olurum. Ne olacak? O gün denk gelmemiştir. Açıkçası şöyle oldu. En doğrusunu söyleyeyim. İmamoğlu beni aradığında, benim arandığımı düşünmüş kendisi de. Ben de görmemişim onu. Gerçekten görmedim. Mesajı da görmedim. Gördüğümde de çok geç olmuştu. Katılamadım. Teknik bir arıza oldu." yanıtını verdi.

İmamoğlu ise aralarındaki samimiyetin böyle bir izaha ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

"TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmemesine" ilişkin bir soruya karşılık İnce, "Silahları kuşanarak gelinmez. Mertçe yarış olmalıdır. Doğru bulmuyorum. Anayasa'ya aykırı, etik değerlere aykırı, mertliğe aykırı. Böyle yarış olmaz. Görevini bırakacaksın. Aslanlar gibi yarışacaksın. İmamoğlu orada yumuşak bir seçim yapıyor ama ben sert bir geçiş yapıyorum. Kusura bakmasın. Böyle yarış olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adının geçmesine ilişkin Muharrem İnce, "Öncelikle İmamoğlu benim rakibim değil, arkadaşımdır. Adım geçebilir. Benim adım bir sürü yerde geçiyor. Adımın nereye geçmesini çok istiyorsanız söyleyeyim. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayı olacağım." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ve İnce, daha sonra Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gençlerle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce ile bir araya geldi

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