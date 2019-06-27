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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.06.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

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Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan aldı.

İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde geçerli oyların yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868 oy alan İmamoğlu, mazbatasını almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliyeye eşi Dilek İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile bazı milletvekili ve partililerle protokol kapısından giren Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na giriş yaptı.

Mazbatayı İl Seçim Kurulu Başkanı Öner'den alan İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, seçimin İstanbul'a hayırlı olmasını dileyerek, "İstanbul'umuz Türkiye'mizin lokomotif şehri, umarım en doğru işleri yapacağımız 5 yılı hep birlikte yaşarız." dedi. Çoğunluğu kadın olan bir heyetin imzasıyla mazbatayı alacağına işaret eden İmamoğlu, "Bu aynı zamanda bize kamu yönetiminde, yapacağımız görevlerde cinsiyet eşitliği adına kadınların varlığı adına, kadınların toplumdaki yeri adına da değerli bir mesajdır. Bu mesajı da İstanbul'un şehremini olarak taşımaktan onur duyacağım ve bu konuda gerekeni yapacağımı şimdiden ilk günün ilk mesajı olarak paylaşmak isterim." diye konuştu.

İmamoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına gitmek üzere adliyeden ayrıldı.

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