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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.12.2018 - 22:23, Son Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu nereli?

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Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu nereli?

Ekrem İmamoğlu, dün öğle saatlerinde yapılan açıklamanın ardından birçok seçmenin merakla sorguladığı isim olmaya başladı. Aslen Trabzon Akçaabat'lı olan Ekrem İmamoğlu, şu an Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Peki, Ekrem İmamoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı isim hakkında bazı bilgiler

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasının ardından internet üzerinden araştırılan isim olmaya başladı. Aslen Trabzon'lu olan Ekrem İmamoğlu, Trabzon Lisesi'ndeki tahsilinin ardından İstanbul'a üniversite eğitimi için gelmiştir. 90'lı yılların başında inşaat ve taahhüt işlerine başlayan İmamoğlu, bir yandan da amatör futbol oynamıştır. Peki, şu an Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yapan ve CHP'nin 2019 yerel seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu kimdir?

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde dünyaya geldi. Trabzon Lisesi’nde aldığı eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992 yılında inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.

2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da 147, 6 Aralık'a 212 belediye başkan adayını belirleyen CHP PM'nin bugünkü toplantısının ardından 68 aday daha açıklandı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu adaylığı belli olduktan sonra yaptığı açıklamada ''Bu bir başlangıç anı. Hepimiz için çok güzel günlerin başlangıcı'' dedi.
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