Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu nereli?
Ekrem İmamoğlu, dün öğle saatlerinde yapılan açıklamanın ardından birçok seçmenin merakla sorguladığı isim olmaya başladı. Aslen Trabzon Akçaabat'lı olan Ekrem İmamoğlu, şu an Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Peki, Ekrem İmamoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı isim hakkında bazı bilgiler
Ekrem İmamoğlu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmasının ardından internet üzerinden araştırılan isim olmaya başladı. Aslen Trabzon'lu olan Ekrem İmamoğlu, Trabzon Lisesi'ndeki tahsilinin ardından İstanbul'a üniversite eğitimi için gelmiştir. 90'lı yılların başında inşaat ve taahhüt işlerine başlayan İmamoğlu, bir yandan da amatör futbol oynamıştır. Peki, şu an Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yapan ve CHP'nin 2019 yerel seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu kimdir?
EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?
Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde dünyaya geldi. Trabzon Lisesi’nde aldığı eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.
1992 yılında inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.
2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü’nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.
Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991’den bu yana Beylikdüzü’nde yaşıyor.
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