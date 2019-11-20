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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20.11.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Havalimanı yöneticileriyle bir araya geldi

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul Havalimanı yöneticileriyle bir araya geldi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'yu ziyaret etti. Samsunlu'dan İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlara ilişkin bilgi alan Ekrem İmamoğlu, daha sonra İBB ve İGA'nın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yaklaşık iki saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu ile Kadri Samsunlu, toplantının ardından ziyarete ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.  İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye'nin ve dünyanın en büyüğü olmaya koşan bir havalimanı olduğunu belirten İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak çok sıkı koordinasyon ve iletişimde olması gereken bir organizasyonun İstanbul Havalimanı'nda bulunduğunu söyledi.

İmamoğlu, "İstanbul'un bir parçası olan bu havalimanının işleri nasıl kolaylaşabilir? Bizden beklentileri; bizim havalimanımızdan beklentilerimiz noktasında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bütün bunlar İstanbulluların yaşamlarını kolaylaştırma görüşmeleri. Elbette Sabiha Gökçen ile de bu buluşmayı yapacağız. İstanbul'un her kurumu ile hizmet veren her kuruluşuyla en üst seviyede bir ilişki ile süreç yönetimindeyiz. Onun için bugün buradaydık. Bizi karşılayan İstanbul Havalimanı ve İGA yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi. 

"İNSANLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ DAHA İYİ HALE GETİRECEK NE İHTİYAÇ VARSA..."

İETT'nin havalimanına olan hatlarında yeni bir gelişmenin olup olmadığı şeklindeki sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Şöyle bir karar birliğine vardık. Biz üst yönetim buluştuk ama önümüzdeki hafta İETT Genel müdürümüz, İSPARK Genel müdürümüz ve diğer ilişkide olan başka genel müdürlerimiz dahil olmak üzere biraz daha işlevsel bir toplantı yapılacak. Örneğin çevredeki kış hazırlıkları ya da yol güzergahındaki bazı beklentiler; bazı döküm araçlarının azaltılması gibi önerileri oldu. Bütün bunları konuşacaklar. Ne ihtiyaç varsa insanlarımızın yaşam kalitesini daha iyi hale getirecek, o konuda kararlı bir şekilde hizmetleri gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

SAMSUNLU: İBB'YE BAZI ÖNERİLERİMİZ OLDU

İGA CEO'su Kadri Samsunlu ise Ekrem İmamoğlu'nu ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını, birlikte gerçekleştirdikleri toplantıda kendilerini detaylı bir şekilde anlattıklarını ifade etti. Havalimanındaki operasyonları daha iyi bir noktaya getirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bazı önerilerinin olduğunu aktaran Samsunlu, "Bu vizyon projesinin İstanbul'a, Türkiye'ye orta ve uzun vadede katkılarının ne olacağını, kendilerine bizim perspektifimizden paylaşma şansımız oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi en önemli paydaşımız. Bizim şu an ki toplu ulaşımımızı, Havaist ve İETT ile İstanbul Büyükşehir Belediyemiz sağlıyor. Onun dışında İGDAŞ, İSKİ, BELBİM gibi bir sürü iştirak ile beraber çalışıyoruz. Bundan sonra da beraber çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Ekrem İmamoğlu, havalimanından ayrıldı.

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