Ekrem İmamoğlu: İhtiyacımız birlik ve beraberlik
CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal’da, şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlarla buluştu. Ekrem İmamoğlu, konuşmasını, otizmli bir kız çocuğuna sarılarak yaptı.
Çocuğun terini silmesi üzerine İmamoğlu, “Asistanımı buldum. Pendik’teki arkadaşım” diye konuştu. İmamoğlu özetle şunları söyledi:
“Savaş, terör dünyanın hiçbir yerinde olmasın. Yeni Zelanda’da yaşadık son olarak terörü. Terörün birkaç çeşidiyle mücadele ediyoruz. Mücadele ederken toplumsal barış ve hukukumuzu büyütmeliyiz. Dünyanın ve ülkemizin ihtiyacı olan şey en başta huzur, birlik ve beraberlik. Milli değerlerimiz, bakışımız, inancımız, kutsallarımız hiç kimsenin tekelinde değil, herkesin özelinde. Hiç kimsenin bu dil üzerinden, şu anda bir yarışın içinde olduğum için, şahsıma dair bir takım değerlerimi sorgulayacak ne kabiliyete sahip ne de hakka sahip. Birbirimizi kırmayalım. Televizyona çıkıp bağırıp çağırıyorlar. ‘Sen milli değilsin, ben milliyim. Sen şöylesin, ben böyleyim.’ Hiçbirinin malzemesi olmayacağız. En başta, büyük bedeller ödemiş şehit ailelerimize ve gazilerimize sesleniyorum. Sizler, bu duygularınızla aslında çok siyaset üstü kavramlarsınız.”
Kartal’daki ziyaretlerinin ardından Çekmeköy’e geçen İmamoğlu’nun buradaki mitingine İYİ Parti Lideri Meral Akşener de destek vererek bir konuşma yaptı.
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