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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST
21.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu: İhtiyacımız birlik ve beraberlik

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Ekrem İmamoğlu: İhtiyacımız birlik ve beraberlik

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal’da, şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlarla buluştu. Ekrem İmamoğlu, konuşmasını, otizmli bir kız çocuğuna sarılarak yaptı.

Çocuğun terini silmesi üzerine İmamoğlu, “Asistanımı buldum. Pendik’teki arkadaşım” diye konuştu. İmamoğlu özetle şunları söyledi:

“Savaş, terör dünyanın hiçbir yerinde olmasın. Yeni Zelanda’da yaşadık son olarak terörü. Terörün birkaç çeşidiyle mücadele ediyoruz. Mücadele ederken toplumsal barış ve hukukumuzu büyütmeliyiz. Dünyanın ve ülkemizin ihtiyacı olan şey en başta huzur, birlik ve beraberlik. Milli değerlerimiz, bakışımız, inancımız, kutsallarımız hiç kimsenin tekelinde değil, herkesin özelinde. Hiç kimsenin bu dil üzerinden, şu anda bir yarışın içinde olduğum için, şahsıma dair bir takım değerlerimi sorgulayacak ne kabiliyete sahip ne de hakka sahip. Birbirimizi kırmayalım. Televizyona çıkıp bağırıp çağırıyorlar. ‘Sen milli değilsin, ben milliyim. Sen şöylesin, ben böyleyim.’ Hiçbirinin malzemesi olmayacağız. En başta, büyük bedeller ödemiş şehit ailelerimize ve gazilerimize sesleniyorum. Sizler, bu duygularınızla aslında çok siyaset üstü kavramlarsınız.”

Kartal’daki ziyaretlerinin ardından Çekmeköy’e geçen İmamoğlu’nun buradaki mitingine İYİ Parti Lideri Meral Akşener de destek vererek bir konuşma yaptı. 

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