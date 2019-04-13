Ekrem İmamoğlu: ‘Hakkımı yedirtmem’
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı binası önünde konuşma yapan Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:
”Sanki malı mülküymüş gibi makamları devretmekten çekinenler var ya ben de söyleyeyim. Görevi devretmek bir sorumluluktur, vazifedir. Evet insanların içinde hafif bir burukluk olabilir. Hizmet etmiştir, seçimi kaybetmiştir ya da bir başka göreve gidecektir. Ama bir görevi devretmek de asalettir. Görevi devrederken içim o kadar rahat ve coşkulu ki. Mutlu bir şekilde görevi devrediyorum. Başarılar diliyorum. Allah’ın izniyle milletin verdiği kararla biz Saraçhane’de 16 milyon insana hizmet etmeye başlayacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu seçim vatandaşın vicdanında ahlakıyla beraber ölçtüğü, biçtiği, hak, hukuk, adalet duygularıyla çok net bir şekilde bize teslim edilmiştir. Başkalarının koltuk sevdasını ben anlamıyorum. Benim ruhumda öyle bir şey yok. Yav kardeşim malını mülkünü devretmiyorsun. Bu millet sana yetki vermiş demiş ki görev yap. O koltuğa yapışma. Koltuk sana kimlik katmasın. Sen vatandaşına hizmet et. Biz de onu yaptık. Bundan sonra da aynı ahlakla görevimi yapacağım. Göreceksiniz. Beylikdüzü halkının huzurunda söz veriyorum. Hakkını yemediysem kimseye hakkımı da yedirtmem. İstanbul Büyükşehir Belediyesi makamı bir kişinin değil 16 milyon insanın olacak. Göreceksiniz şeffaflıkla beraber siz de bu sürecin en önemli sahipleri olacaksınız. Yolumuz açık olsun. İnşallah Saraçhane’de buluşmak üzere.”
BEYLİKDÜZÜ’NDE MÜHRÜ TESLİM ETTİ
İSTANBUL’da oy sayımı sürerken, CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini ve mührünü yeni seçilen başkan Mehmet Murat Çalık’a teslim etti. İmamoğlu “Biz başka bir göreve doğru yürüyoruz. Gözüm arkada kalmayacak. Allah yolunu açık etsin” dedi.
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