Ekrem İmamoğlu Avcılar’da konuştu: Kentsel dönüşüm için bakanlıkla eş güdümlü çalışacağız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEkrem İmamoğlu Avcılar’da konuştu: Kentsel dönüşüm için bakanlıkla eş güdümlü çalışacağız
GeriGündem Ekrem İmamoğlu Avcılar’da konuştu: Kentsel dönüşüm için bakanlıkla eş güdümlü çalışacağız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Ekrem İmamoğlu Avcılar’da konuştu: Kentsel dönüşüm için bakanlıkla eş güdümlü çalışacağız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekrem İmamoğlu Avcılar’da konuştu: Kentsel dönüşüm için bakanlıkla eş güdümlü çalışacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar’a gelerek imar başta olmak üzere depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm konusundaki sorunları ele aldı. İmamoğlu, bu konularda Avcılar’da çok zaman kaybedildiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışılması için çaba harcayacaklarını söyledi.

İmamoğlu, bir süre önce babasını kaybeden CHP İlçe Başkanı Erdal Nas’ı parti binasında ziyaret ederek başsağlığı diledi. Burada partililerle sohbet eden ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Avcılar’da depreme hazırlık konusunda çok zaman kaybedildiğini belirterek, şunları söyledi:
"İnşallah bu sorunu çözeceğiz. Bugün temel konu bunu konuşacağız. Ama Bakanlığı da motive etmemiz gerekiyor. Konu ve kanun Bakanlığın elini kolaylaştırıyor ama henüz büyük şehre böyle bir yetki vermiş değil. Bakanlıkla beraber başta Avcılar olmak üzere böyle öncelikli ilçelerden başlamak gerek. Avcılar’ın belli mahallelerinde kentsel dönüşüm, tapu sorunu, belli mahallelerinde ise depreme dayanıklılıkla ilgili problemler var. Bunu belediyede konuşacağız. Bunu sadece Avcılar’da yapmıyoruz. Bizim anlayışımız; seçimden sonra herkese hizmet etmek. Bu şehre hizmet etmek çok kutsal bir iş. Kendimize güveniyoruz arkamızda sizler varsınız.''

SAHİLDE MANGAL YASAĞI

İmamoğlu, bir gazetecinin sahillerde gelişi güzel mangal yakılmasının çevre kirliliğine yol açtığını ifade etmesi üzerine "Sahillerde mangal yakılmasının doğru bir iş olmadığı konusunda benim de görüşüm var zaten. Beylikdüzü’nde yasaklamış sahili kurtarmıştık. İstanbul genelinde buna bakacağız. Öyle bir şey yok. Bir mangal yerinde yanmıyor yani. Yandığı zaman şöyle 200 metreyi etkiliyor” karşılığını verdi.

Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile toplantıya girmeden önce yaptığı açıklamada, İstanbul’daki ilçe yönetimleri ile parti ayrımı yapmadan koordinasyon konusunun temelini attıklarını söyledi.

İmamoğlu, şöyle dedi:
“Bu anlamda bütün ilçelerimizi gezeceğiz. Daha sonra özellikle bölgesel masalarımız hayata geçecek. Örneğin Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü için bir bölge masamız olacak. Bu çalışmalar yine orada büyükşehir bürokratlarımız tarafından takip ediliyor olacak. Avcılar çok yakından bildiğimiz bir ilçemiz. Turan Hançerli başkanımız çok yakın yol arkadaşım. İtina ile Avcılar'ın sorunlarına eğileceğiz, hararetli biçimde sorunlara odaklanacağız. Avcılar’ın depreme dönük hamlelerinin güçlü olması gerektiğinin farkındayız. Kentsel dönüşüm ve mülkiyet sorunu yaşanan mahallelerini biliyoruz. Hem bizim hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sürece katılması konusuna yönelik en üst düzeyde ilişki ve takip sürecini ortaya koyacağımız ilçelerimizin başında Avcılar geliyor. Bugüne kadar eşgüdümlü çalışılmadığı için yaşanan birçok sorunu tamir etmemiz gereken ilçelerin başında Avcılar geliyor. Avcılar benim 1989 yılında üniversiteyi okuduğum bir ilçe. Böyle de bir bağım var. 5 yıl eğitim aldım gittim geldim çok yakın bildiğim ilçelerden biri ilgi ve sevgimiz Avcılar sorunların çözümünde karşılık bulacak.”

İmamoğlu ve Hançerli birbirlerine günün anısına hediye verdikten sonra Zübeyde Hanım Nikah Salonu’nda toplantı yaparak, ilçedeki sorunları ele aldılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı... İbretlik görüntüler
Terör örgütünde büyük panik! Her yolu deniyorlar
Mardin Valiliği açıkladı! Havanlı saldırıda 2 şehit, 12 yaralı var
Çok konuşulan görüntü ile ilgili yeni gelişme