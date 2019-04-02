Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gidiyor
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün Ankara'ya gidecek. İmamoğlu'nun Ankara programının ayrıntıları da belli oldu.
Ekrem İmamoğlu bugün Ankara’ya gidiyor. İmamoğlu, saat 15.00’te Anıtkabir’i ziyaret edecek. Ardından saat 16.00’da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
Ekrem İmamoğlu, ardından sırasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile görüşme gerçekleştirecek.
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