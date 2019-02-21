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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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DHA
21.02.2019 - 17:25, Son GÃ¼ncelleme:

Ekrem Ä°mamoÄŸlu: 15 Temmuz bir darbe giriÅŸimidir

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Ekrem Ä°mamoÄŸlu: 15 Temmuz bir darbe giriÅŸimidir

CHP Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu, Beykoz'da bir vatandaÅŸÄ±n 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle ile ilgili sorusuna, â€œ15 Temmuz bir darbe giriÅŸimidir. Allah esirgesin. YapanlarÄ±n hem bu dÃ¼nyada hem Ã¶bÃ¼r dÃ¼nyada cezasÄ±nÄ± versin." ÅŸeklinde cevap verdi.

SeÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na Beykoz'da devam edenÂEkrem Ä°mamoÄŸlu, Ã¶ÄŸle saatlerinde ilÃ§e meydanÄ±nda esnaf ve vatandaÅŸlarÄ± ziyaret etti. AyakÃ¼stÃ¼ vatandaÅŸlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ± dinleyen Ä°mamoÄŸlu, yerel seÃ§imlerde vatandaÅŸlardan destek istedi.Â  Ziyaret sÄ±rasÄ±nda bir kahvehaneye giren Ä°mamoÄŸlu, burada Ã§alÄ±ÅŸan Oya TabancÄ± adlÄ± bir kadÄ±nla sohbet etti. Ä°mamoÄŸlu, "Bu kahvede kahve iÃ§ilir" diyerek, "Ben ablamÄ±zÄ±n elinden bence uÄŸurlu gelecek bir kahve iÃ§eceÄŸim. Bu seÃ§ime kadÄ±n eli deÄŸecek. KadÄ±nlarÄ±n takdiri ve kararÄ± Ä°stanbul'un kaderini belirleyecek, onlarÄ±n emeÄŸine saÄŸlÄ±k" dedi.

Â TAKSÄ° DURAÄžINDA TELEFONA CEVAP VERDÄ°

Daha sonra bir taksi duraÄŸÄ±na uÄŸrayan Ä°mamoÄŸlu, durak telefonunu aÃ§arak mÃ¼ÅŸteriye cevap verdi. Ã–nce adresi alan Ä°mamoÄŸlu, daha sonra ise kendisini tanÄ±ttÄ±. Telefonu kapattÄ±ktan sonra esprili bir dille rakibi Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a gÃ¶ndermede bulunan Ä°mamoÄŸlu, "Hep o benim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± yapmayacak, onun yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± biraz da ben yapayÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

Â "15 TEMMUZ BÄ°R DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°DÄ°R"

Gezisi sÄ±rasÄ±nda Ä°mamoÄŸlu'nun yanÄ±na gelen bir vatandaÅŸ, "Sizin baÅŸkanÄ±nÄ±zÄ±n 15 Temmuz'a 'kontrollÃ¼ darbe' dediÄŸi ÅŸey ne? Sizin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ merak ediyorum?" sorusunu yÃ¶neltti. Ä°mamoÄŸlu da bu soru Ã¼zerine, "Bana dÃ¼n de sordular. 15 Temmuz bir darbe giriÅŸimidir. Allah esirgesin. YapanlarÄ±n hem bu dÃ¼nyada hem Ã¶bÃ¼r dÃ¼nyada cezasÄ±nÄ± versin. Son olarak buna vesile olanlar da hak ettiÄŸi cezayÄ± alsÄ±n" dedi. Beykoz'da bulunan Kristal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'na da uÄŸrayan Ä°mamoÄŸlu, burada iÅŸ dÃ¼nyasÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ± ile ilgili projelerini ilerleyen gÃ¼nlerde kapsamlÄ± bir ÅŸekilde aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YAÅžLI KADINA KENDÄ° SANDALYESÄ°NÄ° VERDÄ°

Ä°lÃ§e ziyaretleri kapsamÄ±nda sabah saatlerinde Beykoz Ã‡ubuklu Mahallesi'ne gelen Ekrem Ä°mamoÄŸlu, ziyaretlerine Ordu Mesudiyeliler YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi'nde baÅŸladÄ±. Ä°mamoÄŸlu'na CHP Beykoz Belediye BaÅŸkan adayÄ± CoÅŸkun Tosun da eÅŸlik etti.Â  Ziyaret sÄ±rasÄ±nda yaÅŸlÄ± bir kadÄ±nÄ±n ayakta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren Ä°mamoÄŸlu, bu kiÅŸiyi kendi sandalyesine davet etti

â€œÄ°STANBUL'U TÃœMÃœYLE ELE ALMAK Ä°Ã‡Ä°N YOLA Ã‡IKTIK"

Dernekte vatandaÅŸlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ± ve taleplerini dinleyen Ä°mamoÄŸlu, "Ä°stanbul'u biz tÃ¼mÃ¼yle ele almak iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±k. HiÃ§bir ilÃ§esi Ã¼vey evlat durumunda ya da zihinlerde baÅŸka hesaplarÄ±n dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir ilÃ§e konumunda olmayacak. Toplumun vicdanÄ±na ve adaletine ben Ã§ok inanÄ±yorum. Sizin Beykoz'daki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±, tÃ¼m hassasiyetinizi, mÃ¼lkiyet hakkÄ±nÄ±zdan tutun, buradaki yaÅŸam hakkÄ±nÄ±za varÄ±ncaya kadar, sizin buradaki sosyal yaÅŸam kalitenizden tutun, genÃ§lerinizin saÄŸlÄ±klÄ± ortama kavuÅŸmasÄ±na kadar tÃ¼m vicdanÄ±mla, tÃ¼m adaletim ile sÃ¶ylÃ¼yorum ki Beykoz'un tÃ¼m sorunlarÄ± ve tÃ¼m Beykozlular bize emanet. Bundan kimsenin kuÅŸkusu olmasÄ±n" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

KonuÅŸmasÄ±nda tanzim satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± eleÅŸtiren Ä°mamoÄŸlu, "Sabah KavacÄ±k'tan dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaparken bir tanzim satÄ±ÅŸ yerine denk geldik Orada 100 kiÅŸi sÄ±rada beliyor. Ã‡adÄ±r saat 10.00'da aÃ§Ä±lacak ve 2-2,5 liraya sebze alacak diye insanlar sÄ±rada bekliyorlar. Bu hizmeti verirsin. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z saÄŸlÄ±klÄ± gÄ±daya ucuz bir ÅŸekilde eriÅŸsin, zira bu bizim projelerimiz arasÄ±nda var" diye konuÅŸtu.

â€œBÄ°Z HAZIRIZ, BÄ°ZE DESTEK OLUN"

31 Mart'Ä±n yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ä°mamoÄŸlu, bÃ¼yÃ¼k bir enerji ve tatlÄ± dille herkesi kucaklayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, â€œ 'Yok efendim belediye gelirse iÅŸÃ§isini dÄ±ÅŸarÄ± atar'. Yok Ã¶yle bir ÅŸey kardeÅŸim. Her Ã§alÄ±ÅŸan alÄ±n teriyle Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n yeri bizim baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼stÃ¼dÃ¼r. Hepsini baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼stÃ¼ne koyacaÄŸÄ±z. Biz hazÄ±rÄ±z, bize destek olun. Yeni bir baÅŸlangÄ±ca imza atalÄ±m. GÃ¶receksiniz Hem Beykoz hem Ä°stanbul Ã§ok mutlu olacak" dedi.

Dernek ziyaretinin ardÄ±ndan Akbaba Mahallesi'ne geÃ§en Ekrem Ä°mamoÄŸlu, kahvehaneleri gezerek vatandaÅŸlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ± dinledi. Daha sonra esnaf ziyareti yapan Ä°mamoÄŸlu'na bir iÅŸportacÄ± tespih hediye etti. Hediye edilen tespihi arabasÄ±na asacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ä°mamoÄŸlu, daha sonra bir kÄ±raathaneye girerek oyun oynayanlara eÅŸlik etti. Bir sÃ¼re daha esnaf ve vatandaÅŸlarla ayak Ã¼stÃ¼ sohbet eden Ekrem Ä°mamoÄŸlu daha sonra vatandaÅŸlara hitap etti.

â€œ1 NÄ°SANI Ä°PLE Ã‡EKÄ°YORUZ"

KonuÅŸmasÄ±nda projelerinden bahseden Ä°mamoÄŸlu, "Enerjimiz yÃ¼ksek. Kalbimiz heyecanla artÄ±yor. 1 Nisan'Ä± iple Ã§ekiyoruz. Yani 1 Nisan'da, ÅŸÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in bana 24 saat yetmeyecek. O kadar heyecan duyuyorum. Bu heyecanÄ±mÄ±zÄ±, enerjimizi, genÃ§liÄŸimizi, Ã¶dÃ¼llendirecek Ä°stanbullularÄ± gÃ¶rÃ¼yorum ve hissediyorum. Bana hepinizin destek olmasÄ±nÄ± net olarak istiyorum. Bana destek olurken aslÄ±nda kendinize destek olacaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n sÃ¶zÃ¼nÃ¼ veriyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ben size hizmet edeceÄŸim. Ben Ä°stanbul'da bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaparken tÃ¼m belediye baÅŸkanlarÄ± ile ortak Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. O ilÃ§enin sorunlarÄ±nÄ± Ã§Ã¶zeceÄŸim. Ben Ä°stanbulluya hizmet ederken, Ã§ok net sÃ¶ylÃ¼yorum. Birilerine deÄŸil 16 milyon insana hizmet edeceÄŸim" ifadelerini kullandÄ±.

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