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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.02.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı!

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Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı!

Ekrem Dumanlı’nın kaçış rotasını anlatan gizli tanık Mert “Nehrin suyunun çekilmesini beklediler. Su çekilince nehrin en dar noktasından yürüyerek Yunanistan’ın köylerine ulaştılar” ifadelerini kullandı.0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında ifade veren gizli tanık Mert, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın yurt dışına nasıl firar ettiğini savcılıkla paylaştı. Gizli tanık Mert, FETÖ üyelerinin yurt dışına Gürcistan ve Meriç nehri üzerinden firar ettiğini belirterek Dumanlı'nın da Meriç nehri üzerinden yurt dışına firar ettiğini söyledi. Meriç nehrinin suyunun azaldığı bir dönemde yurt dışına kaçtığını söyleyen gizli tanık, FETÖ üyelerinin genellikle Almanya, Kanada ve Yeni Zelanda'ya firar ettiklerini ifade etti. 

5'TEN SONRA TERK EDİYORLAR

Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre; Aranan örgüt mensuplarının saklandığı 'Gaybubet' olarak bilinen evlerle ilgili de güncel bilgileri savcılıkla paylaşan Gizli tanık Mert şu ifadeleri kullandı: "Aranan şahıslar gece saat 05.00'den sonra evi terk ediyorlar. Saat 08.00'den sonra yeniden eve dönüyorlar. Akabinde evi taşıyarak değiştiriyorlar. Yeni adresleri kendi üzerlerine almıyorlar. Her ilde aynı uygulama yapılıyor. Kesinlikle sitelerden ev tutmuyorlar.

BUZDOLABI ALTI AYRINTISI

Emniyet görevlilerinin yapacağı aramalardan haberdar oluyorlar. Benim bildiğim kadarıyla Marmara Üniversitesi ile ilgili 3 operasyon yapıldı. Örgüt üyeleri 3'ünden de haberdar oldular. Yapılan aramalarda buzdolabı altlarına fazla bakılmıyor. Örgüt üyeleri kendilerine ait dijitaller olan Hard disk, flash bellek ve sim kartları genelde buzdolabı altına atılıyor"

İŞTE FETÖ'CÜLERİN KAÇIŞ ROTASI

FETÖ üyelerinin yurtdışına kaçmak için en fazla kullandığı rota Meriç hattı. Türkiye- Yunanistan sınırını oluşturan Meriç nehrinin, Yunanistan sınırını oluşturan 200 kilometrelik bölümü FETÖ'cülerin kaçış güzergâhını oluşturuyor. FETÖ, Edirne'nin Yunanistan sınır hattında, 50 metre genişliğe kadar düşen Meriç Nehri'ni kullanarak Yunan ana karasındaki köylere ulaşabiliyor.

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