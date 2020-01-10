Ekranda Kanal İstanbul atışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki akşam Habertürk’te ‘Türkiye’nin Nabzı’ programında Didem Arslan Yılmaz’ın konuğu oldu. Gazeteciler İsmail Saymaz, Nagehan Alçı, Deniz Zeyrek ve Veyis Ateş’in Kanal İstanbul’a ilişkin sorularına yanıt verdi. Saymaz’ın “Kanal İstanbul’un inşaat faaliyetleri depremi tetikler mi?” sorusu üzerine İmamoğlu, “Kesinlikle tetikler” dedi ve şöyle devam etti:

“İnşai faaliyetler, dinamit patlatmalar, Küçükçekmece Gölü’ndeki hafriyat faaliyetleri, hocamızın anlattığı gibi oradaki fay hatlarının tetiklenmesi. Canımız zaten tehditte. Zaten 50 bin sakat binanız, 100 binlerce insanınızın canı tehdit altında. Bunu yapmakla depreme el sallıyorsunuz. ‘Buyur gel’ diyorsunuz.”

Nagehan Alçı ise jeoloji uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör’ün “Kanal İstanbul, depremi tetiklemez” dediğini hatırlattı. Bu açıklama üzerine yayına bağlanan Şengör, şöyle konuştu:

“Jeolog olarak kanala taraftarım veya karşıyım diyemem. Çünkü elimde veri yok. Ama jeolog olarak şunu söyleyebilirim. ‘Kanal depremi tetikler’ lafı yanlıştır. Kanal depremi tetiklemez. Bunu hesabını yapmak da kolay. Eğer bir tsunami olursa kanal tehlikeye girer. Ben bunları söyledim. Ama şunu da dedim: Kanal etrafında yeni bir şehir oluşturmak cinayettir. İstanbul artık yeni bir şehri kaldıramaz. Kanal büyük deprem yapmaz. Atatürk Barajı’ndan biliyoruz.”

Didem Arslan, İmamoğlu’na, “Bir sorunuz var mı Celal Şengör’e” diye sordu. İmamoğlu, “Hayır, ters bir şey konuşmadı zaten” dedi.

‘ŞENGÖR’Ü DAHİL ETMENİZ YANLIŞTI’

Şengör, “Deprem Çalıştayı’na davet ettik, gelmedi” diyen İmamoğlu’nun sözlerine de açıklık getirdi. Şengör, “Bu işi bilen bir avuç insan var. Programa baktım, oradaki isimlerin hepsi yanlış” dedi.

Program boyunca rahat bir performans sergileyen İmamoğlu, Şengör’ün programa katılmasından rahatsız oldu ve Didem Arslan’la tartıştı. İmamoğlu, “Celal Şengör’ü programa telefonla dahil etmeniz yanlıştı. Ben İstanbul Belediye Başkanı’yım. Burada dört gazeteci arkadaşımız var. Ben herhangi bir konuğunuz değilim. 16 milyonluk bir kentin belediye başkanıyım. Ben depremi tetikler demedim” diye sitem etti. Didem Arslan ise Şengör’ün katılımını kendisine sorduğunu söyleyince İmamoğlu, “Bana sormadınız” dedi. Bunu üzerine Arslan, “İtirazınız olmadı ama” yanıtını verdi. İmamoğlu Arslan’a, “Benim bu konuda itiraz hakkım var mıydı yok muydu bilemiyorum, ben bu konuda deneyimli bir televizyon insanı değilim birilerinin dediği gibi” cevabını verince Didem Arslan, “Ama sayın başkan siyaseti çok fazlasıyla öğrenmişsiniz” diyerek tepkisini dile getirdi.