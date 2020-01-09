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Haber Giriş: 09.01.2020 - 17:37,Son Güncelleme:/

EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı

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EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı. Engelli memur adayları kendilerine ait sonuçlara şifre ve gereli bilgileri girerek ulaşabilir. İşte, ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı...

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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