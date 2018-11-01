EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? 2018/2 engelli memur ataması ne zaman?
2018 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM tarafından açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler, EKPSS tercihlerinin yapılacağı tarihe çevrildi. EKPSS tercihlerine yönelik beklenti içinde olan vatandaşlar, tarih araştırması yapıyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
EKPSS branş sıralamasının ÖSYM tarafından yayımlamasıyla birlikte, EKPSS tercihleri ve engelli memur atamasına yönelik araştırmalar hız kazandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına atanma hayali kuran engelli vatandaşlar, söz konusu tercihler ve atamalar için bilgi almak adına yoğun şekilde sorgulama yapıyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2018 yılında gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak EKPSS ve kura başvurularına ilişkin takvim geçtiğimiz ocak ayında belli olmuştu. Bu kapsamda engelli memur adayları 2018'in 1. dönemi için 8-16 Mart tarihleri tercih yapmış ve bu tercihlerin sonucu 4 Nisan 2018 tarihinde açıklanmıştı.
Bu yıl gerçekleştirilecek ikinci engelli memur alımları ile detayları merak eden vatandaşlar, konuya dair tatmin edici bilgi almak istiyor. Devlet Personel Başkanlığı 24 Ocak'ta yayımladığı EKPSS yerleştirme takviminde 2018/2 ile ilgili bir tarih açıklamamıştı. 2018/2 EKPSS yerleştirme takvimi henüz yayınlanmadı. Söz konusu yerleştirme işlemleri için bir açıklama olması halinde haberimizden okuyabilirsiniz.
EKPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI
2018 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, saat 15:30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 26.10.2018 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri; ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
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