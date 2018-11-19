EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Engelli memur ataması ne zaman yapılacak?
Kamuda memur olarak çalışmak için EKPSS tercihlerinin başlayacağı tarihe odaklanan engelli vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarıyla birlikte, araştırmalarına hız verdi. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Engelli memur ataması ne zaman yapılacak?
Engelli memur atamasına yönelik beklentiler, Bakan Selçuk'un TBMM'de yaptığı açıklamanın ardından yükseldi. Selçuk burada yaptığı konuşmada 2 bin 500 engelli memur ataması yapılacağının müjdesini verdi. Engelli memur adayları şimdi gelecek haberlere kilitlendi. İşte, konuya dair merak edilen detaylar...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yılın ekim ayı sonu itibarıyla kamuda istihdam edilen engelli memur sayısının 53 bin 964'e ulaştığına dikkati çekti. Ekim 2018 tarihi itibariyle 317 bakım merkezinde 23 bin 619 engelliye yatılı bakım hizmeti sunulduğunu aktaran Selçuk, engellilerin kaldığı ve sosyal hayata katılım sağladığı 142 Umut Evinde de 802 engelliye hizmet verildiğini kaydetti. Bakan Selçuk öte yandan 2 bin 500 engelli memur ataması yapılacağını da söyledi.
TERCİHLER NE ZAMAN
2018 yılında gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak EKPSS ve kura başvurularına ilişkin takvim geçtiğimiz ocak ayında belli olmuştu. Bu kapsamda engelli memur adayları 2018'in 1. dönemi için 8-16 Mart tarihleri tercih yapmış ve bu tercihlerin sonucu 4 Nisan 2018 tarihinde açıklanmıştı.
Bu yıl gerçekleştirilecek ikinci engelli memur alımları ile detayları merak eden vatandaşlar, konuya dair tatmin edici bilgi almak istiyor. Devlet Personel Başkanlığı 24 Ocak'ta yayımladığı EKPSS yerleştirme takviminde 2018/2 ile ilgili bir tarih açıklamamıştı. 2018/2 EKPSS yerleştirme takvimi henüz yayınlanmadı. Söz konusu yerleştirme işlemleri için bir açıklama olması halinde haberimizden okuyabilirsiniz.
EKPSS NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
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