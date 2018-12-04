EKPSS tercihleri için son gün ne zaman? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
EKPSS tercihleri sürmeye devam ediyor. Kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleşmek için tercihlerini yapmaya devam eden vatandaşlar, EKPSS tercihleri için son günü merak ediyor. Öte yandan tercihlerin bitmesinin ardından sonuçların açıklanacağı zaman da internet üzerinden araştırılıyor. Peki, EKPSS tercihleri için son gün ne zaman? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
EKPSS sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı ve 7 Aralık 2018 tarihine kadar sürmeye devam edecek. Peki, EKPSS tercihleri için son gün ne zaman? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
EKPSS sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için adaylardan 7 Aralık'a kadar tercihleri alınacak. Yerleştirme işlemleri, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile olacak. Adayların, kadro tercihlerini yapabilmeleri için 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş, 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.
TERCİHLER NEREDEN YAPILACAK?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 29 Kasım-7 Aralık 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 7 Aralık 2018 günü, saat 23.59’da sona erecektir.
BAŞVURUDA HANGİ PUAN TÜRLERİ ESAS ALINACAK?
Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı ile tercihler kullanılacaktır. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerleştirme yapılacaktır.
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