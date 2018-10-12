EKPSS tercihleri için heyecanlı bekleyiş! EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
2018/2 EKPSS tercihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 22 Nisan'da yapılan ve sonuçları 17 Mayıs'ta açıklanan 2018 EKPSS sınavının ardından beklemede olan engelli vatandaşların güzü, ÖSYM'den gelecek haberlerde. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercih işlemlerinin henüz başlamaması, bu konuda hakkında beklenti içinde olan on binlerce vatandaşın bir numaralı gündem maddesi oldu. Sürekli olarak, bilgi almak adına internette araştırma yapan vatandaşlar, araştırmalarına son günlerde hız verdi. İşte, EKPSS tercihleri hakkında ayrıntılar...
2018 yılında gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak EKPSS ve kura başvurularına ilişkin takvim geçtiğimiz ocak ayında belli olmuştu. Bu kapsamda engelli memur adayları 2018'in 1. dönemi için 8-16 Mart tarihleri tercih yapmış ve bu tercihlerin sonucu 4 Nisan 2018 tarihinde açıklanmıştı.
Bu yıl gerçekleştirilecek ikinci engelli memur alımları ile detayları merak eden vatandaşlar, konuya dair tatmin edici bilgi almak istiyor. Devlet Personel Başkanlığı 24 Ocak'ta yayımladığı EKPSS yerleştirme takviminde 2018/2 ile ilgili bir tarih açıklamamıştı. 2018/2 EKPSS yerleştirme takvimi henüz yayınlanmadı. Söz konusu yerleştirme işlemleri için bir açıklama olması halinde haberimizden okuyabilirsiniz.
EKPSS NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
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