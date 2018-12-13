EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018/2 engelli memur alımı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2016 ve 2018'e giren adayların kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadroları için tercihleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, sonuçların ÖSYM tarafından açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadroları için 2 bin 504 engelli memur alımı yapılıyor. Aylardır heyecanla beklenen terciler geçtiğimiz haftalarda başlamış ve kısa süre içinde tamamlanmıştı. 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS sonuçları ile 2016-Kura veya 2018-Kura kayıtlarına göre yerleştirme işlemleri yapılacak. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
29 Kasım-7 Aralık tarih aralığında alınan başvuruların ardından değerlendirme aşamasına geçen ÖSYM, EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapmadı.
Ancak, geçtiğimiz dönemlerdeki sonuç açıklama süreçleri baz alındığında EKPSS/2 tercih sonuçlarının en geç 31 Aralık Pazartesi günü açıklanacağı öngörülebilir. Bu durum, ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre erken ve geç açıklanma şeklinde değişkenlik gösterebilir.
EKPSS NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
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