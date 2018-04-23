EKPSS soruları yayınlandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) engelli bireyleri kamuda görevlendirilmesi için düzenlediği EKPSS sınavının ardından adaylar, sınavda karşılaştıkları sorulara ait cevap anahtarının ve soruların ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Öte yandan EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak edilen diğer konulardan biri. İşte, 2018 EKPSS hakkında merak edilen tüm detaylar...

EKPSS SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sınavına katılan memur adaylarının gözü şimdi ÖSYM'de. Sınav sorularının yayınlanıp yayınlanmadığını merak eden vatandaşlar, araştırmalarına hız kazandırdı. Ancak 22 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018-EKPSS) ait soru ve cevaplar ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı. Kurumdan bu konuda bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

EKPSS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, bugün 81 ilde gerçekleştirilen 2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na bu yıl 88 bin 833 adayın başvurduğunu ve 81 il merkezinde gerçekleştirilen EKPSS sınavında adaylar için öğrenim ve engel durumlarına göre 27 farklı soru kitapçığı hazırlandığını açıkladı. 2018 EKPSS'ye 62 bin 950 aday ortaöğretim, 13 bin 524 aday önlisans, 12 bin 359 aday ise lisans alanından başvurdu.

EKPSS 2018 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

06-21 Şubat 2018 tarihinde başvuruların alınan EKPSS sınavı, 22 Nisan tarihinde tüm Türkiye'de 81 il genelinde uygulandı. Sınav sonuçları ise 17 Mayıs 2018 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları 17 Mayıs'ta ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak. Sonuçlar adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek.

EKPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunun kararıyla merkezi olarak yapılacak engelli kamu personel seçme sınavına, kuraya, yerleştirme işlemlerine, engelli memur istihdamının takip ve denetimine, istatistiki bilgilerin temini ve engelli memur istihdamı ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri belirleyen "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacak. Ayrıca kura kaydı yaptıran adaylar, 4 yıl içerisinde yapılacak engelli memur alımlarına başvurabilecek. Düzenleme kapsamında EKPSS sonuçlarına ilişkin 2 yıl olan geçerlilik süresi de uzatıldı.

Böylece EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıllık süre içerisinde yapılacak sınava kadar geçerli olacak. Ayrıca, ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacak. Öte yandan 2016'da yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.