EKPSS soru ve cevapları yayınlandı | EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

22 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018-EKPSS) ait soru ve cevaplar ÖSYM tarafından açıklandı. Söz konusu sınav ait soru ve cevapların yayınlanmasının ardından, vatandaşlar, araştırmalarına hız kazandırdı. Soru ve cevapları nasıl görüntüleyebileceklerini merak eden vatandaşlar araştırma yapıyor. Öte yandan EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da sınava katılım sağlayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, 2018-EKPSS soruları ve cevapları...

2018-EKPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

Engelli vatandaşların kamuya ait kurum ve kuruluşlarda memur olarak istihdam edilmesi amacıyla yapılan EKPSS'nin 2018 etabı geçtiğimiz hafta sonu ÖSYM tarafından sınav merkezlerinde yapıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından memur adaylarının merakla beklediği soru ve cevap anahtarı da nihayet yayınlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-EKPSS'de adaylara yöneltilen soru sayısının yüzde 10'una karşılık gelen Temel Soru Kitapçıkları ile Yanıt Anahtarları "osym.gov.tr" web sayfasında adayların dikkatine sunuldu. 2018-EKPSS soru ve cevaplarını yayınlayan ÖSYM, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

22 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2018-EKPSS) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 25 Nisan 2018 tarihinde saat 16.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-EKPSS Temel Soru Kitapçıkları ile Yanıt Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2018-EKPSS TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE YANIT ANAHTARLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2018-EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

06-21 Şubat 2018 tarihinde başvuruların alınan EKPSS sınavı, 22 Nisan tarihinde tüm Türkiye'de 81 il genelinde uygulandı. Sınav sonuçları ise 17 Mayıs 2018 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları 17 Mayıs'ta ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanacak. Sonuçlar adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek.

EKPSS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 81 ilde gerçekleştirilen 2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na bu yıl 88 bin 833 adayın başvurduğunu, 81 il merkezinde gerçekleştirilen EKPSS sınavında adaylar için öğrenim ve engel durumlarına göre 27 farklı soru kitapçığı hazırlandığını açıkladı. 2018 EKPSS'ye 62 bin 950 aday ortaöğretim, 13 bin 524 aday ön lisans, 12 bin 359 aday ise lisans alanından başvurdu.