EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?
Engell Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonrasında aldıkları puanla tercih işlemlerini gerçekleştiren binlerce kişi, ÖSYM'nin değerlendirme sonuçlarına kilitlendi. ÖSYM tarafından değerlendirme süreci tamamlanacak olan EKPSS, sonuçları ile kurumun resmi internet sitesinde yer alacak. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EKPSS sonuçları için adayların heyecanı sürüyor. Binlerce kişinin devlet kadrolarında memur olabilme hayaliyle başvurduğu EKPSS tercih süreci için artık sonuçlar beklenmeye başlandı. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
29 Kasım-7 Aralık tarih aralığında alınan başvuruların ardından değerlendirme aşamasına geçen ÖSYM, EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapmadı.
Ancak, geçtiğimiz dönemlerdeki sonuç açıklama süreçleri baz alındığında EKPSS/2 tercih sonuçlarının en geç 31 Aralık Pazartesi günü açıklanacağı öngörülebilir. Bu durum, ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre erken ve geç açıklanma şeklinde değişkenlik gösterebilir.
EKPSS NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle