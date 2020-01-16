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Haber Giriş: 16.01.2020 - 14:02,Son Güncelleme:/

EKPSS sınavı ne zaman? 2020 EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

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EKPSS sınavı ne zaman? 2020 EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular yakın zaman sonra başlayacak. 2020 EKPSS sınavının oturumuna katılımı planlayan vatandaşlar, konuya dair tarih bilgisini araştırıyor. Peki, EKPSS sınavı ne zaman? 2020 EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

Engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen EKPSS sınavının başvuru ve sınav tarihi, söz konusu sınava katılım sağlamayı planlayan vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. İşte, 2020 EKPSS takvimi..

ÖSYM 2020 sınav takviminde yer alan bilgilere göre; EKPSS başvuruları 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak. EKPSS sınavı ise 26 Nisan'da organize edilecek. Sınav sonuçları ise 27 Mayıs'ta erişime açılacak.

EKPSS HAKKINDA

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

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