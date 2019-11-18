EKPSS ne zaman? Engelli memur alımıyla ilgili bilgiler
2020 sınav takvimiyle birlikte gündeme gelen bir diğer konu da EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) oldu. Engelli memur alımıyla ilgili son durumu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, EKPSS başvuruları ve kura zaman alınacak?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ve kura yöntemiyle yapılacak olan memur ataması için başvuru tarihleri ÖSYM tarafından resmen açıklandı. Peki, EKPSS başvuruları ve kura zaman alınacak?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 -EKPSS 26 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
EKPSS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
EKPSS 2020 başvuruları 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak.
2020 EKPSS KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kura başvuruları 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak.
EKPSS HAKKINDA
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
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