EKPSS engelli memur alımı ne zaman?
Yeni yıla kısa bir süre kala personel alımlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. En çok merak edilen atamalardan biri de engelli memur alımlarına yönelik. EKPSS adı verilen sınav sonuçları puanıyla yapılacak engelli memur alımının, ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, EKPSS engelli memur alımı ne zaman?
EKPSS engelli memur alımı, bu kapsamda beklenti içinde olan binlerce engelli vatandaş ve ailesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Konuya ilişkin son olarak tarih açıklaması geldi. İşte, engelli memur alımı hakkında ayrıntılar...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.
Selçuk, engellilere yönelik hizmetleri medeniyetin ve gelişmişliğin temel bir göstergesi olarak gördüklerini ifade ederek, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz." dedi.
Engelli memur alımına ilişkin ayrıntılar geldikçe detayları haberimizde paylaşacağız.
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