EKPSS başvuruları ne zaman bitecek?

Engellilerin kamuda istihdamı için uygulanana EKPSS sınavının 2020 etabı için geri sayım başladı. Başvuruların başlamasının ardından henüz işlemlere başlamayan memur adayları, ÖSYM'nin belirlediği son tarihi araştırıyor. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...

Adaylar başvurularını ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya internet sitesinden 12 Şubat'a kadar yapılabilecek. Adaylar, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.

EKPSS HAKKINDA

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile gerçekleştirilecektir