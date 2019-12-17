EKPSS 2019/1 tercihleri ne zaman? Engelli memur alımı ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına atanma hayali kuran engelli vatandaşlar, gözlerini bu kez yıl içinde yapılacak olan ilk atama işlemlerine çevirdi. İşte, 2019 engelli memur ataması tercihleri hakkında merak edilenler...

BAKAN NE DEMİŞTİ?

Engelli atamalarının tarihiyle ilgili ilk açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde konuşan Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." ifadesinde bulunmuştu.

TARİH BELLİ OLDU MU?

2019/1 EKPSS tercih takvimi henüz yayınlanmadı. Söz konusu tercih işlemleri için bir açıklama olması halinde haberimizden okuyabilirsiniz.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.